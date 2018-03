Un simple test de sangre predice la aparición del Alzheimer con una precisión del 87%

Investigadores del King College de Londres (Reino Unido) han identificado un conjunto de 10 proteínas en la sangre que pueden predecir la aparición de la enfermedad de Alzheimer , con un 87 % de precisión.El estudio, dirigido por el Kings College de Londres y la compañía Proteome Sciences plc, analizó a más de 1.000 personas, y es el más extenso de su tipo de los realizados hasta la fecha, informa el Kings College en un comunicado Actualmente no hay tratamientos farmacológicos eficaces para la enfermedad de Alzheimer. Además, se cree que muchos de los nuevos ensayos clínicos fallan porque los medicamentos se administran demasiado tarde, cuando el proceso de la enfermedad ya está avanzado. De ahí la importancia de contar con un análisis de sangre que ayude a detectar este trastorno en sus primeras fases. Quizá así sí se pueda detener la progresión de la enfermedad.Para la investigación, fueron analizadas muestras de sangre de 1.148 individuos, de los cuales 476 padecían Alzheimer, 220 deterioro cognitivo leve y 452, de un grupo de control, no padecían demencia.Todos fueron analizados para 26 proteínas previamente relacionadas con el Alzheimer. Además, un subgrupo de 476 individuos de los tres grupos también fueron sometidos a escáneres cerebrales.Los investigadores identificaron que 16 de esas 26 proteínas estaban fuertemente relacionadas con la contracción del cerebro característica tanto del deterioro cognitivo leve como del Alzheimer. Diez de ellas permitían predecir si las personas con deterioro cognitivo leve podrían desarrollar en un año Alzheimer.Este hallazgo no tendrá aplicaciones clínicas a corto plazo. Ahora mismo, los investigadores están en "el proceso de selección de socios comerciales para combinar los biomarcadores de proteínas en un análisis de sangre destinado al mercado mundial", explican en la web del King College de Londres. De cualquier modo, los científicos sostienen que su trabajo es "un paso clave hacia un tratamiento eficaz y precoz de esta terrible enfermedad".