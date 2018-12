Un sistema inteligente previene la comisión de crímenes

Críticas sociales



Aunque sus promotores garantizan que el NDAS cumple con las normas de privacidad, hay algunos aspectos del proyecto que han suscitado críticas.



Un equipo del Instituto Alan Turing de Londres estudió el proyecto y ha señalado que existen "problemas éticos serios", así como cuestiona que sea bueno para el público intervenir preventivamente cuando una persona puede no haber cometido un delito, sólo porque es probable que lo haga en el futuro.



Otras críticas señalan que no todos los delitos proceden siempre de las mismas personas ni de personas fichadas por la policía, así como que el NDAS puede concentrar las actuaciones policiales preventivamente en determinados grupos, lo que agravaría su marginación social.



Prevención policial, también en España



Newscientist señala que la iniciativa británica no es única y que un sistema parecido, llamado PredPol, desarrollado en la Universidad de Santa Clara en California, identifica también futuros puntos críticos de delincuencia, por ejemplo. El sistema se ha utilizado tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, y podría considerarse como un predecesor de NDAS.



En Países Bajos se ha desarrollado asimismo otra herramienta informática que analiza los datos sobre delitos y los datos sociales en áreas específicas, como las edades de las personas, sus ingresos y si reclaman beneficios. Esto se usa para predecir dónde en una ciudad es más probable que ocurran tipos específicos de delitos.



En España, la Cátedra EuroCop de prevención del delito, de la Universidad Jaume I, tiene en desarrollo un sistema llamado Pred-Crime, que permite la prevención y resolución de un crimen aún no producido. Recolecta información a partir de distintos algoritmos y modelos matemáticos, en el que se incluye el modus operandi de los delincuentes, así como las denuncias y faltas que realizan los ciudadanos, para identificar posibles delitos, las zonas donde pueden producirse y las horas más probables.