Un sofisticado robot viajará por ti

Una compañía aérea japonesa ha ideado un sistema tecnológico que permitirá a personas que no pueden viajar físicamente vivir una experiencia turística como cualquier otro pasajero.



Lo que ha pensado es enviar un robot en lugar de la persona que no puede viajar. Permanentemente conectado a ese robot viajero, el pasajero virtual podrá visitar tiendas, acuarios, museos e interactuar con el personal de estas instalaciones, sin necesidad de moverse de su casa.



El robot, llamado Newme, está dotado de una pantalla en la que aparece el rostro del viajero virtual y que sirve también para relacionarlo con el entorno. El viajero puede hacer girar la pantalla para observar desde cualquier ángulo el espacio donde está el robot.



También puede conversar con las personas con las que se encuentra, incluidos familiares lejanos, simulando así una visita a un ser querido y acompañarlo en su vida cotidiana.



La experiencia no es lo misma que una visita real, pero puede ser un paliativo de las carencias propias de las personas discapacitadas y de las personas mayores.



Incluso podría representar una oportunidad para que personas de estos colectivos encuentren un trabajo y se adapten mejor a la sociedad a través de los robots, según la aerolínea.



Características



Los robots estarían repartidos en diferentes países y el viajero virtual lo contrata por un tiempo después de elegir el sitio que quiere visitar. Es como si se subiera a un vehículo personalizado que le transmite las sensaciones de un entorno y le permite interactuar con él.



De esta forma, el viajero virtual puede asistir a varios eventos en todo el mundo. Antes de viajar, elige un programa de actividad previamente determinado que incluye la posibilidad de ir de compras.



Cada robot es capaz de alcanzar una velocidad de 3 km/h y su batería (de iones de litio) está operativa durante al menos tres horas. Su pantalla táctil muestra una resolución de 1.080 pixeles, similar a las pantallas que hoy muestran caras virtuales.



Cada viajero puede elegir entre tres tamaños diferentes de robot y la aerolínea All Nippon Airways (ANA) estima que se podrían desplegar mil robots como parte de este proyecto original, llamado Avatar-In.



Cada robot tiene la capacidad de transmitir video Full HD de 2K para permitir a los usuarios ver e interactuar con el entorno del robot en alta resolución.



Además, Newme tiene accesorios corporales personalizables que se pueden ajustar para adaptarse a una variedad de necesidades de implementación.