Un software convierte al ordenador portátil en un detector de terremotos El proyecto Quake Catcher Network crea una red de portátiles para estudiar seísmos

Un software desarrollado por informáticos y sismólogos de las universidades norteamericanas de Stanford y California permite que un ordenador portátil pueda detectar movimientos sísmicos. Este software utiliza los acelerómetros (un instrumento que mide aceleraciones) incorporados en el hardware de muchos ordenadores para detectar los seísmos. El proyecto Quake Catcher Network quiere crear una red colaborativa de ordenadores que mande los datos de los movimientos detectados a un servidor central. La esperanza de sus creadores es que la red, que empezará en zonas concretas del estado de California, pueda dar un primer aviso antes de que tenga lugar el terremoto. Por Raúl Morales.









El proyecto



“No tratamos de predecir terremotos, tratamos de medirlos rápidamente y conseguir la información antes de que dañen a grades poblaciones”, comenta Jesse Lawrence, sismólogo de la Universidad de Stanford, en



Cientos de sofisticados sismógrafos están colocados en la actualidad a lo largo y ancho del California, pero están relativamente separados unos de otros. Esta nueva red distributiva vendría a paliar un poco esta situación.



El equipo de la Quake Catcher Network ha desarrollado un software que convierte portátiles Mac de Apple en sensores sísmicos, proporcionando datos directamente en la pantalla. Sus creadores tienen pensado hacer un desarrollo posterior para entornos Windows. Los ordenadores Apple fabricados desde 2005 incorporan



Grandes sacudidas



Los ordenadores que no incorporan este instrumento, pueden instalar un sensor de movimiento a través del puerto USB. Los responsables del proyecto esperan poder distribuir estos sensores USB a estudiantes para que entren a formar parte de la red. Es posible descargarse el software directamente desde la página del proyecto.



El software analizará los movimientos recogidos por los acelerómetros de los ordenadores, pero sólo reportará a un servidor central las grandes sacudidas, ignorando vibraciones más frecuentes, como las que produce un camión cuando pasa e incluso las de pequeños terremotos. Los patrones de señales recibidas en el servidor central deberían servir para que la red reconozca terremotos con una fuerza significativa. La localización de cada ordenador conectado a la red se hará identificando su



Algunos científicos han dudado respecto a la calidad de los datos que proporcionará esta red, ya que se trata de sismógrafos muy limitados. Sin embargo, lo que hace valiosa esta experiencia es la cantidad de ordenadores que se pueden conectar y proporcionar datos de zonas que no están cubiertas por los sismómetros instalados actualmente en California.



La red de sismógrafos propuesta por Stanford puede ser muy útil en el estudio de ciertos acontecimientos sismológicos. En 1994 el devastador terremoto de Northridge tuvo efectos inesperados en algunas partes del sur de California. A raíz de este terremoto, los científicos instalaron sismógrafos en los jardines de las casas de esa zona para ver qué estaba ocurriendo y determinar por qué el seísmo fue tan virulento. Si se hubiera tenido una red de ordenadores ya lista, el trabajo de los científicos hubiera sido mucho más rápido.



Para países pobres



Lawrence espera que la red sea capaz de dar un primer aviso antes de que tenga lugar el terremoto, basándose en las ondas relativamente suaves que anteceden a un gran seísmo. Incluso unos cuantos segundos de antelación pueden ser suficientes para que la gente se ponga a cubierto, para que los sistemas automáticos paren los trenes o para que los coches sean desalojados de los puentes más vulnerables. En Japón, por ejemplo, los trenes de alta velocidad son parados cuando un terremoto es detectado.



Una red de este tipo, cuyo despliegue es relativamente barato, sería muy útil en aquellas zonas del mundo donde no tienen un sistema de monitorización sísmica adecuado. Si los acelerómetros USB fueran añadidos a los ordenadores conectados a Internet de esas regiones, podrían detectar el seísmo más rápidamente que los sensores convencionales localizados a cientos o a miles de kilómetros.



Si algo parecido a la Quake Catcher Network hubiera estado operativo en Indonesia en 2004, cuando un terremoto formó después el devastador tsunami, los servicios de emergencia hubieran tenido más tiempo para reaccionar. En un par de minutos se hubiera podido saber lo que estaba pasando, en lugar de haber esperado a que lo detectara un sismómetro situado a cientos o miles de kilómetros.



