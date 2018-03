Un software convierte los libros en música

Las aventuras de Sherlock Holmes

En la web del proyecto, los investigadores exponen el resultado de trasladar ciertas novelas a composiciones musicales. Es el caso de, de Arthur Conan Doyle, a la que se asignó "confianza" como emoción más destacada, seguida de "miedo". El resultado de la traducción es una composición para piano simple y bonita pero bastante sosa en Do mayor, con unos trinos que podrían evocar a Mozart. Quienes esperen una pista o indicio de los habituales adversarios de Holmes, se sentirán decepcionados.Al fin y al cabo se trata del comienzo de la investigación, con un software básico, “por lo que no pretendemos crear una música bonita en este momento”, señala Davis. De hecho, las composiciones se limitan a tres melodías de piano. A partir de ahora, pretenden añadir más instrumentos y generar piezas más largas y complejas, por ejemplo representando el diálogo entre diversos personajes con variación de notas."Hay muchas fórmulas creativas en las que se podría utilizar el traspaso de texto a música y viceversa", asegura Mohammad. Una aplicación práctica bastante útil y original estaría en las tiendas de libros online, donde un cliente podría hacer clic para escuchar el tono emocional de un libro antes de decidirse a comprarlo.El investigador va a más al manifestar que están conectando la literatura con la música a través de las emociones, pero no descarta otros ámbitos que se podrían conectar. “Estamos limitados sólo por nuestra imaginación”, añade.