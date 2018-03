Una aplicación ayuda a identificar hongos con el móvil en mitad del campo

Filtros de búsqueda



A partir de diferentes filtros, que analizan la morfología, la temporada y el hábitat donde ha sido encontrado el hongo, y gracias a la información que aportan los fondos del Real Jardín Botánico, la aplicación selecciona fichas de especies con los resultados más probables.



Además de identificar el hongo avistado, FungiNote permite conocer toda la información relativa al ejemplar: sus distintos nombres, la etimología de la taxonomía, su estatus de conservación, su distribución geográfica, curiosidades y si es comestible o no, entre otros datos.



“Los amantes de la micología podrán disponer de toda esta información de manera rápida y sencilla, pero recordemos que se trata de información de referencia para la identificación de hongos que no pretende ser una guía de consumo humano. En caso de duda sobre la toxicidad de un ejemplar se recomienda no recolectarlo ni ingerirlo”, añade Martín.



Cuaderno de campo social



Además de la función de consulta, FungiNote permite crear un cuaderno de campo personalizado donde anotar los hallazgos, las localizaciones, las fechas e incluir fotografías propias.



“Este archivo personalizado puede mantenerse privado o, si se quiere, compartirse en línea con otros usuarios de la aplicación. De este modo la aplicación busca reforzar el aspecto más social de esta afición, e invita a los micólogos a compartir y comentar sus propios hallazgos y los de los demás con toda la comunidad de aficionados”, concluye la investigadora.



“Esta iniciativa cumple uno de los objetivos que se ha planteado el CSIC para los próximos años: acercar la empresa al laboratorio y viceversa para potenciar que se obtengan productos que puedan llegar a la sociedad. Esta nueva tecnología, además, se seguirá implementando fruto del trabajo continuo entre el CSIC y la empresa”, destaca Alicia Castro.



La aplicación ha sido desarrollada por la empresa española Wake App! wakeapp.com/‎ y ya se encuentra disponible para su descarga, que durante el mes de noviembre será gratuita.