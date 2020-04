Una aplicación informática detecta el Covid-19 por la voz

Precaución



La información que obtenga del uso masivo de la aplicación podría ser orientativa para las autoridades sanitarias: indica el plausible nivel de propagación de la enfermedad.



No obstante, los creadores de esta aplicación advierten que, mientras no sea verificada por agencias sanitarias oficiales, solo debe ser considerada como experimental y meramente indicativa.



Incluso si el resultado es positivo, aunque no tenga confirmación médica, puede servir para que las personas afectadas tomen las debidas precauciones y no poner en eventual riesgo a otras personas de su entorno.