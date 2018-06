Una comedia sobre el destino, que apenas habla de él: “La vida no es un lugar seguro”

Humor de garrafón



Creo que el prólogo del Destino, y su epílogo simétrico de “ya se lo dije”, didácticos, moralizantes, no aportan mucho, más bien nada, se trata de tres obritas de un acto que, por conveniencia, se han decidido zurcir juntas para armar una función de hora y media.



De hecho, el único episodio que tiene algo que ver con el “destino” o el azar es el tercero, cuando al mendigo le toca el décimo de lotería, aunque luego ni eso, pues se trata solo de un trampantojo, de un giro de guion para la ulterior “sorpresa”.



En fin, la función, irregular, irreverente (a ratos), divertida (a trancos) tiene más virtudes que defectos: a lo mejor hay que limar algunas transiciones, algunas actuaciones (la actriz, Verónica Antonucci entró muy nerviosa en escena y luego fue ganando en aplomo y buen hacer), repensar los momentos más obvios y de chafarrinón grueso: el humor, cuando no es inteligente y es de garrafón, genera alguna sonora carcajada, pero no satisface y, a lo mejor, al respetable le queda un poso de tedio o de sal gruesa que puede empañar una obra discreta, pero digna.