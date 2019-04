Una desconocida especie humana vivió en Filipinas hace 50.000 años

Muchas preguntas



Si bien todavía hay muchas preguntas sobre los orígenes del Homo luzonensis y su longevidad en la isla de Luzón, las recientes excavaciones cerca de la cueva del Callao produjeron evidencias de un rinoceronte y herramientas de piedra sacrificados hace unos 700.000 años.



"No se recuperaron fósiles de homínidos, pero esto proporciona un marco de tiempo para una presencia de homínidos en Luzón. Ya sea que se trate de Homo luzonensis masacrando y comiendo rinocerontes, aún está por verse", añade Piper.



El descubrimiento "hace que toda la región sea realmente significativa. Filipinas está formada por un grupo de islas grandes que se han separado lo suficiente como para haber facilitado potencialmente la especiación del archipiélago. No hay razón alguna para que la investigación arqueológica en Filipinas no pueda descubrir varias especies de Hominin. Probablemente es solo cuestión de tiempo", señala Piper.



Hominimi



Los homininis (Hominini) son una tribu de primates hominoideos que forma parte de la familia Hominidae. Incluye al género Pan (chimpancés y bonobos), al género Homo subtribu Hominina (humanos) y a sus antepasados extintos.



El Homo luzonensis comparte algunas características esqueléticas únicas con el famoso Homo floresiensis o "el hobbit", descubierto en la isla de Flores, al sureste del archipiélago filipino.



Además, en la isla de Sulawesi se encontraron herramientas de piedra que datan de hace unos 200.000 años, lo que significa que los antiguos homínidos potencialmente habitaban muchas de las grandes islas del sudeste asiático.



El equipo del proyecto estuvo liderado por el Dr. Armand Mijares de la Universidad de Filipinas e incluye al Dr. Florent Détroit del Museo Nacional de Historia Natural de París e investigadores de la Universidad de Burdeos, la Universidad Paul Sabatier y la Universidad de Poitiers en Francia, así como la Universidad de Griffith en Australia.