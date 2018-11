Una historia de amor entre el viento y la espiga

Lo sagrado es la materia



Nadie es mejor médico para sanarse que una misma. Pero para autoconocerse y ganarse la libertad, es decir, para saber escoger en cada momento entre las opciones buenas la mejor, hay que ser humilde y estar muy atenta a las señales.



Observar y discernir. Escuchar a los intermediarios, un paisaje, un accidente meteorológico, el dolor físico, el cansancio, los cambiantes estados anímicos, a los peregrinos o a los posaderos, a las personas con las que te cruzas, los pueblos; todos y cada uno de ellos tienen su porción de lumbre, de significación.



Conforme avanza etapas del Camino, el “yo” de la escritura se abre, se mezcla, se enriquece, se cuestiona. Y la suma de detalles y sus apreciaciones van configurando un recorrido, un mapa, una orografía que se desdoblan en la belleza de lo exterior y la extrañeza de lo interior.



Ambas regiones, la física y la mental, acaban por fundirse, confundirse, para aclarar lo que hay en juego, que es la vida misma y el riesgo, no ya de perderla, sino de no entenderla y saberla gestionar, iluminar, darle sentido y autonomía; reconocerla como engarzada con los otros.



En este libro, se descubren la salud de los vínculos que se crean al caminar como una extranjera o como una persona que dialoga con lo extranjero. La hospitalidad, la confianza, la humildad o “la voluntad de poder” son algunas de las riquezas inmateriales que facilitará el Camino.



Al acabar el libro se siente un hondo golpe de amor a la aventura de descubrir caminando; uno se cuestiona quién podría ser si dedicara su tiempo a indagar, a cuestionarse a sí mismo, a desprogramarse de los condicionantes socioculturales dominantes.



La conquista del ser es la emancipación y la libertad que derivan de la madurez, que a su vez conlleva saber situarse en el presente, entre el mundo, los otros y la propia conciencia. Una conciencia intensificada, en este caso, por el arte, la fotografía, la escritura que confieren a este libro una cualidad estética relevante, significativa.



Hay que prestar suma atención al archivo fotográfico. En este sentido, debemos agradecer a las editoras la calidad de la edición que hace de la obra un objeto delicioso (además, está en versión bilingüe, en francés y español).



El símbolo, sin dioses, sin dogma, se extiende como vehículo para sugerir, para proponer una visión no dual de la realidad, una visión en la que lo sagrado es la materia, viva o inerte, que configura el mundo físico al que hay que amar, cuidar, y disfrutar con sensibilidad, atención y responsabilidad. La propia vida y la ajena, la Tierra, son sagradas. Antes de acabar, una sugerencia: este libro de gozosa relectura, sorprende aún más al leerse siguiendo órdenes alternativos como en la novela Rayuela, de Julio Cortázar.



Como ejemplo, traigo el día 29:



“El tiempo ha ido pasando con los días, con los pasos.

De pueblo en pueblo se han ido componiendo mis semanas y es maravilloso volver a tener que preguntar: ¿en qué día estamos?

León casi se acaba, y por primera vez hoy sentí que Galicia está llegando. Celebré mi cuarta semana caminando sola, disfrutando del día fresco y volviendo a parar en un pueblecito antiguo con lugareños adorables que me dan conversación.

El abierto. ¡Esta tierra es mágica!

Celebro en silencio, con calma, con ganas de que mi cuerpo llegue tan lejos como pueda. Parece que fue ayer cuando esto comenzaba, y sin embargo, parecen años de evolución personal, cada día vivido en este Camino”.



