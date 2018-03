Una novela protagonizada por la escritura: 'Oblicuidades', de Romero Barea

En la novela Oblicuidades (Editorial Anantes, Sevilla, 2016) de José de María Romero Barea (Córdoba, 1972), escribir se convierte en uno de los grandes protagonistas, en muchos sentidos.La escritura es imagen y encarnación de la memoria. Más: la escritura es el único fundamento de la identidad pasada y presente; aquí los personajes (ellos mismos lábiles, oblicuos, en fuga de cualquier constatación de estado y lugar) son indisociables de su propia escritura.No es que solo sean personajes en cuanto han sido escritos; sino, más precisamente, son personajes porque escriben. ¿Hay en sus páginas alguien que no escriba, que no prepare una novela, unas notas biográficas, unas cartas? ¿Hay alguien aquí que no sea consciente de su condición de autor?El lenguaje es objeto constante de reflexión, pero a la vez que se posterga, diverge, se camufla en la mención de algo escamoteado, que solo nos es accesible de forma oblicua. Sí, claro, oblicuidad. Mateo, Deseada, Polifemo, Paula, Eric... escriben sobre una escritura que no leemos sino a través de la lectura que ellos hacen.No se trata, pues, de personajes plenamente reducibles a entidades psicológicas; son más bien voces, textos, que se proponen como individuos enzarzados en una red de cruces referenciales, a ratos bastante lábiles. Y es que su elemento constitutivo no tiene que ver con la caracterización (aunque les caracterice), ni siquiera con una articulación idiosincrática de su manera de escribir, sino con su discontinuidad, con la reacción que provoca en otras voces la huella de su ausencia.Insisto: las palabras de los personajes nos llegan con el eco de las palabras de otros personajes. Es cierto que solo se puede hacer escribir en soledad, en el vacío, y así es cómo escriben (y como leemos a) los personajes de Oblicuidades, desde algún tipo de paréntesis: recluidos en su habitación, en el transcurso de unos días de asueto, mientras esperan el regreso de quién suele acompañarles... Sin duda toda la novela podría pensarse, aunque no lo sea en sentido estricto, como una novela epistolar, en tanto los fragmentos nos hablan siempre desde una primera persona que no puede desembarazarse de la distancia (geográfica y temporal) respecto de otros personajes con los que, finalmente, dialoga.