Una nueva tecnología permite a los parapléjicos volver a andar

Ayudando al cerebro a ayudarse a sí mismo



Los nuevos protocolos de rehabilitación basados ​​en esta neurotecnología dirigida mejoran la función neurológica, al permitir que los participantes entrenen activamente las capacidades naturales de andar durante largos períodos de tiempo, a diferencia del entrenamiento pasivo, como el entrenamiento asistido por exoesqueleto.



Durante las sesiones de rehabilitación, los tres participantes pudieron caminar con las manos libres durante más de un kilómetro con la ayuda de estimulación eléctrica dirigida y un sistema inteligente de soporte de peso corporal.



Además, no mostraron fatiga en los músculos de las piernas, por lo que no hubo deterioro en la calidad del paso. Las sesiones de entrenamiento largas y de alta intensidad resultaron ser cruciales para desencadenar la plasticidad dependiente de la actividad (la capacidad intrínseca del sistema nervioso para reorganizar las fibras nerviosas), lo que obtiene una mejor función motora, incluso cuando la estimulación eléctrica está apagada, destacan los científicos.



Los investigadores se proponen utilizar estos resultados para desarrollar neurotecnología a medida con el objetivo de convertir este paradigma de rehabilitación en un tratamiento disponible en hospitales y clínicas de todo el mundo.



“Estamos desarrollando una neurotecnología de próxima generación que también se evaluará muy pronto después de la lesión, cuando el potencial de recuperación sea alto y el sistema neuromuscular aún no haya sufrido la atrofia que sigue a la parálisis crónica. Nuestro objetivo es desarrollar un tratamiento ampliamente accesible”, concluye Courtine.