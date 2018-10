Una ruta neuronal predice la capacidad musical

No solo para la música



“Aislamos las diferentes partes del fascículo arqueado y distinguimos su relación son el aprendizaje musical”, añade Vaquero. “Más precisamente, pudimos predecir el aprendizaje del ritmo a partir del volumen del segmento anterior del fascículo arqueado derecho, al mismo tiempo que relacionamos también el aprendizaje de una melodía con la organización microestructural del lado derecho del fascículo arqueado”.



“El fascículo arqueado es importante no sólo en la medida en que relaciona las áreas motrices y auditivas del cerebro, sino también por el papel que desempeña en el lenguaje y las tareas relacionadas, como el aprendizaje de un idioma, donde es necesario relacionar las informaciones auditivas”, explica por su parte Virginia Penhune, otra autora de esta investigación.



Y concluye: “es importante conocer mejor los mecanismos subyacentes entre estos vínculos para comprender mejor cómo funciona el cerebro”. El descubrimiento es valioso no sólo para descubrir potencialidades musicales: “cuanto más aprendamos sobre la plasticidad cerebral, mejores resultados podremos obtener también en materia de readaptación de las víctimas de un ictus cerebral (AVC)”.