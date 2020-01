Una sociedad inteligente es la base de una comunidad digital

Organización de la información



Con ello conseguimos una segunda herramienta: la organización de la información que circula por nuestras tres comunidades inteligentes o naciones digitales.



Estas unidades de análisis a tres niveles, deberían ubicarse en forma de centros coordinados en aquellas administraciones más próximas al ciudadano a saber de más preferente a más preferentes, en función de su existencia física o bien virtual: Ayuntamientos, pedanías o Diputaciones.



Bien es cierto que toda estructura física estaría llamada a extinguirse conforme se extendiera el proceso de digitalización, quedando solo como centros de análisis de información y no como centros de gestión, ya que la misma pasaría a la comunidad inteligente.



De igual forma que el cerebro actúa de forma solidaria y mancomunada y lo hace para adaptarse, podríamos pensar en otras estructuras (tal vez las unidades de innovación social), o tal vez otras, en donde el ciudadano aprendiera las nuevas formas de innovación dentro de sus propios recursos o de otros pertenecientes a otros territorios y dentro de la comunidad inteligente en donde desarrolle su vida.



De esta forma el conocimiento de su territorio, de sus riquezas y de su entorno, serían compartibles con otros de otras comunidades o naciones digitales.



De la misma manera, la nación digital o comunidad inteligente no solo cobra valor por sus riquezas tecnológicas, por ejemplo Astur- León puede ofrecer ciberseguridad a eCanarias. Está segunda poner en contacto y gestionar contactos de empresas más allá del atlántico a Celtiberia, la cual además puede ofrecer y gestionar las vacaciones en turismo rural pro ejemplo, sostenible y natural a Astur-León y e-Canarias.



Con todo ello, no debemos olvidar lo que nos hace fundamentalmente humanos y lo que a la vez transciende: el ciudadano en relación simbiótica con una nueva forma de percibir y de utilizar las nuevas tecnologías.



El factor humano



Precisamente esto es lo que hace inteligente a la nación digital y lo que da valor a la misma, el factor humano, el cual, mediante la expansiones de sus emociones y capacidades cognitivas, hace posible una sociedad digitalizada y flexible en forma de comunidad que se adapte a cada entorno en donde se desarrolle.



La imagen de un sistema con presencia masiva de inteligencias artificiales sin más es terrorífica porque precisamente anula el máximo valor y lo que da sentido a toda cultura, el ser humano.



No podemos permitir que ni la historia ni la cultura las construyen las máquinas, que más bien deben ayudar al humano a crearlas.



La comunidad inteligente o la nación digital, no es sino el instrumento y no el fin, para conseguir un mayor y mejor desarrollo de las personas que están en ella, en definitiva un modelo de civilización no más sostenible, sino sostenible, no más humano sino humano.



Una civilización en donde el factor persona sea tenido en cuenta por nivel de aportación, por sus capacidades y no por otras propiedades tan temporales como externas a él.





(*) Francisco Javier Marín Mauri es Neuropsicólogo, doctor en Psicología clínica.