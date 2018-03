Unas ecuaciones revelan los ritmos rebeldes de la naturaleza

Los físicos están usando ecuaciones para revelar las complejidades ocultas en el cuerpo humano. Desde los latidos de nuestros corazones hasta el funcionamiento de nuestro cerebro, muchos sistemas en la naturaleza dependen de conjuntos de 'osciladores' perfectamente coordinados; que constituyen auténticos sistemas rítmicos que trabajan colaborativamente, como las células del músculo cardíaco.Cuando diversos agentes actúan de esta forma, se producen grandes efectos. Por ejemplo, la cooperación entre las neuronas genera ondas cerebrales y cognición o las contracciones sincronizadas de las células cardíacas hacen que el corazón se contraiga y bombee la sangre a todo el cuerpo... Pero, a veces, estas oscilaciones no funcionan correctamente.¿En qué consisten esos trastornos "rítmicos"? Científicos de la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido, informaron la semana pasada en la revista Nature Communication de la posibilidad de que existan "estados vítreos" y un fenómeno al que han bautizado como "super-relajación" en las pequeñas redes de osciladores del cerebro, el corazón, y otras unidades oscilantes.Para estudiar estos fenómenos, los científicos aplicaron un nuevo enfoque a un conjunto de ecuaciones propuestas por el científico japonés Yoshiki Kuramoto en la década de 1970. Dichas ecuaciones y sus soluciones constituyen actualmente un modelo matemático que describe la sincronización Con su teoría, Kuramoto demostró que era posible, en principio, predecir las propiedades de un sistema como un todo, a partir del conocimiento de la forma en que sus osciladores interactuan entre sí.Así, al observar cómo las células del músculo cardiaco interactúan, se puede deducir si el corazón completo se contraerá correctamente, y si bombeará bien la sangre. Del mismo modo, al observar cómo las neuronas del cerebro interactúan, se pueden comprender los orígenes de fenómenos de todo el cerebro, como los pensamientos, los sueños, la amnesia o los ataques epilépticos.Hay que recordar que las redes extensas de osciladores acoplados existen no solo en la naturaleza, sino también en muchas ramas de la ciencia -por ejemplo, los láseres no funcionarían si sus osciladores atómicos no actuasen al unísono-, por eso (también) el conocimiento de los osciladores resulta tan importante.