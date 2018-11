Vivimos en un matrix geopolítico

Pedro Baños añade otra perspectiva a esa hipótesis: en realidad vivimos en una simulación cultural, en un Matrix geopolítico (evocando la trilogía de los hermanos Wachowski), en el que la realidad que percibimos de nosotros mismos y hacia dónde vamos es una ilusión creada por las élites para consolidar su poder global. La teoría según la cual vivimos en una simulación informática , planteada por científicos de la Universidad de Washington, adquiere visos de realismo en el ámbito sociopolítico.Pedro Baños concluye diciendo que no podemos perder nuestra esencia moral, de consciencia y valores, y que la voluntad humana no puede ser sustituida por ningún aparato, sea un robot, un holograma o una simulación informática (pág. 344).Debemos ser fieles a nosotros mismos para superar este escenario de crisis en el que las élites nos han sumergido, señala (pág. 345). Muchas iniciativas innovadoras en lo cultural, social, político y económico están en marcha a lo largo y ancho del planeta, la mayoría liderada por mujeres, que son las que pueden aportar otra forma de organizar el mundo. El Club Nuevo Mundo , en el que nosotros estamos implicados, es una de estas iniciativas renovadoras del panorama humano de la que también forma parte Pedro Baños, miembro de nuestro Comité Científico La obra de Pedro Baños en su conjunto (los dos volúmenes) tiene el valor no sólo de ofrecer una panorámica global de la situación actual del mundo, sino que aporta suficiente documentación para que cualquiera pueda conocer en profundidad los entresijos de este espejismo que vivimos como especie: la creencia inducida de que nuestra civilización está en el mejor modelo posible.Esta obra, realizada por uno de los mayores especialistas en Geopolítica, Estrategia, Defensa, Seguridad, Terrorismo, Inteligencia y Relaciones Internacionales, no tiene nada que envidiar a los informes RAMSES (Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies) que el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI) publica anualmente de la mano del también estratega Thierry de Montbrial desde 1981, informes tan lúcidos y transparentes como los libros de Pedro Baños. Las élites dibujan cultura, otros la desdibujan.