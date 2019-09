“Voces humanas” tocadas por la varita mágica de Penelope Fitzgerald

El proyecto más extraño de cualquier guerra: decir la verdad



Lo que ahora nos parece lejano en aquel momento era algo novedoso. En 1922, un consorcio de fabricantes británicos de radios había fundado la British Broadcasting Company Ltd, que en 1927 se convertiría en una entidad pública, la British Broadcasting Corporation, cuya sede sería, desde 1932 un nuevo edificio, la Broadcasting House.



Por tanto la radio estaba jugando un papel nuevo en una dura y larga guerra, y la BBC era la única fuente de información, no solo para para Inglaterra, sino para gran parte de la Europa libre: “La Broadcasting House se dedicaba, de hecho, al proyecto más extraño de la guerra, de cualquier guerra, esto es, decir la verdad”:



Por iniciativa propia, la BBC había decidido que la verdad era más importante que el consuelo y que, a la larga, resultaría más efectiva. Pero no había ninguna garantía. La verdad lleva a la confianza, pero no a la victoria y ni siquiera a la felicidad.



Penelope Fitzgerald insiste a lo largo de la novela en esta misión que se había propuesto la BBC, en ese deseo de independencia, frente al gobierno, y los distintos ministerios que creían que era mejor no decir demasiado. Sin embargo “la BBC persistía obstinadamente en decir la verdad, a su manera. Pero esa manera empezaba a parecer irresponsable; una irresponsabilidad que daba vértigo”.



El sentido común y la intuición de Jeff, director de planificación de programas, se reflejará en una anécdota protagonizada por un personaje ficticio, el general Georges Pinard, pero que sucedió realmente. Cuando el 10 de junio de 1940 el Gobierno francés reconoce la próxima caída de París y se traslada a Burdeos, Pinard huye a Londres y pide hablar en la BBC. Era un general importante y conocido, así que no tendría por qué haber ningún problema.



Sin embargo Pinard se dedicó a arengar a los ingleses para que se rindiesen ante los alemanes cuando invadiesen Inglaterra. Enseguida llegaron las quejas porque durante diez minutos “la Red Nacional había estado en silencio absoluto: los quince millones de oyentes no habían oído nada”. Jeff había “desconectado” al general. Si se hubieran escuchado sus palabras, el Ministerio de Información y el Ministerio de Guerra habrían visto la oportunidad para ejercer el control sobre la BBC.



En estado de emergencia



La prensa británica utilizó la palabra alemana “Blitz” (“relámpago”) para referirse a los bombardeos de los alemanes en Gran Bretaña, entre 1940 y 1941. Los ataques más fuertes se iniciaron en Londres el 7 de septiembre de 1940. Voces humanas se desarrolla en un momento en que se podía sentir la amenaza de una invasión inminente.



La Broadcasting House se preparaba para la emergencia de guerra: se aseguraban las salas de defensa con puertas de hierro, había vigilantes armados y se hacían cursos de primeros auxilios en los que todas las categorías de empleados se mezclaban: “La BBC había sido siempre proclive a estas repentinas y fascinantes manifestaciones del espíritu democrático”.



Como se esperaban ataques, y el personal no podría irse a casa, la sala de conciertos se habilitó como dormitorio con literas y separación de una cortina entre hombres y mujeres. Claro que las paredes “diseñadas para proporcionar a la música clásica la mejor acústica posible, funcionaban igual de bien con los ronquidos.”



A finales de agosto, los bombardeos aéreos se intensificaron. Londres “era cada mañana un lugar más extraño”:



El ambiente, de hecho, estaba siempre lleno de aquel polvo fino, blancuzco, que quedaba suspendido en el aire y que se depositaba lentamente, mucho después de que el edificio se hubiera derrumbado.



La vida continúa



Pero la vida continúa, y la narración prosigue, sin que el humor deje de estar presente en situaciones extremas, como cuando Lise se pone de parto en uno de los cubículos habilitados para dormir, ante el gran susto de Willie, que inmediatamente busca la ayuda del señor Haggard, con el que había compartido el curso de primeros auxilios: “En último término, en nuestros certificados constan las mismas especializaciones: congelación, insolación y alumbramiento repentino”.



En medio de todo ello Annie Asra, la última chica que había llegado para trabajar en el Departamento de Programas Grabados, una muchacha de gran madurez e inteligencia, se enamora del egoísta Seymour Brooks “de un modo absoluto, y la suya debe de haber sido la última generación en enamorarse sin esperanza, tan improductivamente”. Pero la actitud del inseguro Sam, asustado ante la franqueza y personalidad de Annie, cambiará de un modo inesperado.



Y mientras en Londres siguen los bombardeos, Sam y Jeff, cada uno por distintos motivos, piensan en dimitir de sus cargos. La noche en que toma esa decisión Jeff sale de la Broadcasting House y se detiene en contemplar las estatuas de los dos personajes de La tempestad, Próspero y Ariel, en la “proa de piedra”: “A Próspero se lo representaba a punto de enviar a su mensajero a las ondas sonoras del universo”. ¿Qué había de verdad o mentira en las palabras del travieso Ariel?



Lo único cierto era que todos estaban en peligro, que la muerte podría ser una bomba caída lentamente desde un paracaídas, o el tubo de una cañería que te golpea tras una explosión.



Penelope Fizgerald se basa en su propia vida y en la de otras personas reales para crear Voces humanas. Y con ello muestra también su admiración por aquella BBC, y su orgullo por haber formado parte de ese equipo en uno de los momentos más duros de la guerra:



Y todos los que trabajaban allí, que se quejaban amargamente de la cortedad de miras de sus colegas, de la vanidad de los locutores de noticias, de la inaccesibilidad de los interventores y de la restrictiva naturaleza de la única cucharita de té del comedor, sentían cierto orgullo, que no tenían manera de expresar entonces, ni tendrían después.