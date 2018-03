Ya es posible llenar el depósito del coche con combustible fabricado en casa

Ford Focus

Elfue elegido por la compañía ITM Power (Sheffield, Reino Unido) para demostrar lo que su tecnología del hidrógeno es capaz de hacer por tratarse de uno de los modelos más vendidos en Europa. El vehículo entró en sus instalaciones con un motor de gasolina y, tras ser sometido a unas “mínimas modificaciones”, salió de ellas convertido en un auténtico bi-fuel, capaz de desplazarse con el hidrógeno como combustible y de retornar al modo gasolina cuando aquél se agota, cosa que ocurre un poco después de recorrer 25 millas.Una distancia de 40 kilómetros no parece precisamente excepcional, si se piensa en la autonomía que en este aspecto proporcionan los vehículos al uso, pero está por encima de la media de trayecto que un ciudadano común suele recorrer diariamente para llegar a su lugar de trabajo, y ése es uno de los motivos por los que los directivos deestán convencidos de que su sistema supone una auténtica revolución, apreciación que no parece desencaminada si se tiene en cuenta que durante dicho recorrido el vehículo no emite un solo gramo de CO2, siendo el vapor de agua el único residuo emitido.Claro que éste no es el primer coche que utiliza el hidrógeno como combustible, ni siquiera el primer híbrido; son varios los frabricantes que tienen ya en funcionamiento este tipo de vehículos, incluso con autonomías de recorrido superiores. Lo que diferencia el sistema dees que pretende haber resuelto uno de los principales problemas asociados al uso del hidrógeno para estos fines (la falta de una eficiente red de suministro), mediante la inminente comercialización de estaciones de abastecimiento de bajo coste que enseguida describiremos.Los planes depara entrar en el mercado del automóvil eran conocidos hace tiempo. Por retroceder sólo unos meses, en marzo de este año firmó un acuerdo con la prestigiosa compañía de diseño e ingeniería para el automóvilsegún cuyos términos ésta se encargará del mantenimiento de las actuales unidades de energía para el uso del hidrógeno y de la investigación y desarrollo de otras nuevas.Por su parteseguirá dedicándose a lo que mejor sabe hacer: desarrollar y perfeccionar sistemas electrolíticos para la fabricación de hidrógeno a partir de agua y electricidad. Y es que la incursión automovilística es sólo una parte, y no la más relevante, de lo que la compañía tiene pensado empezar a comercializar hacia finales de este año.El producto estrella, tal como explica la compañía en un comunicado es una estación de abastecimiento de combustible que podrá instalarse en los hogares y producir el mismo partiendo únicamente de agua y electricidad provenientes del suministro doméstico. Con el hidrógeno producido y almacenado en ella durante la noche (cuando la electricidad es más barata) mediante un proceso de electrolisis, podría rellenarse a la mañana siguiente el depósito del coche. Y también hacer funcionar la calefacción, la cocina, el frigorífico, la televisión y el ordenador; así funciona ya un apartamento de demostración queha provisto en Sheffield. Ello es posible gracias a un generador de combustión interna de hidrógeno, que reconvierte éste a su vez en energía eléctrica.Independientemente de sus beneficios ecológicos, el ahorro para un hogar o un negocio mediante la utilización de un sistema semejante sería más que considerable, sobre todo si se tiene en cuenta que la electricidad necesaria para hacerlo funcionar podría obtenerse a partir de energías renovables (mediante instalaciones suplementarias como paneles solares o turbinas eólicas), así como la mencionada reconversión del hidrógeno almacenado a electricidad. Esto lo convertiría en el primer sistema de estas características capaz de funcionar con total independencia de los combustibles fósiles.Las membranas de polímero de los electrolizadores tienen como componente habitual el titanio, lo que las hacía sumamente caras dada la escasez y el alto precio de este elemento. Uno de los grandes logros dea lo largo de los últimos años de investigación y desarrollo ha consistido en sustituirlo por níquel, mucho más barato. La compañía declara también haber abaratado y perfeccionado las técnicas de producción a gran escala, y lo cierto es que han conseguido ofrecer a día de hoy sus membranas a menos del 50% del precio al que el Departamento de Energía de EEUU tenía previsto abaratarlas no antes del año 2012.De modo que, si bien la inversión inicial que a un hogar o un pequeño negocio les será necesario hacer para adquirir la estación de abastecimiento doméstica rondará en torno a las 4.000 libras, ésta se considera en realidad de bajo coste.