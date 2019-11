“Yo, Mussolini”, de Leo Bassi, recupera el espíritu de los orígenes del teatro

Para los mediocres



Haciendo uso, además, de textos autobiográficos del Duce, y una suerte de pedagogía expositiva, pensando en las nuevas generaciones que, no ya en España, en su Italia natal, no saben quién es el Duce y, sobre todo, ignoran emocionalmente que, a los diecisiete años, esos “neofascitas” que levantaban la mano en el Valle, hace unas semanas, en la ciudad condal estarían quemando contenedores ante la presencia de los Mossos.



“El fascismo es para los mediocres” nos dice Mussolini/Bassi, “esa gente vacía, que necesita de otro para que le diga qué hacer y se envuelve en una bandera.”



En escena, Leo Bassi hace gala de una vitalidad excepcional, mima cada gesto de su personaje hasta el histrionismo del que el otro hacía gala, nos habla de sus relaciones con Hitler, con el banquero Rockefeler, con el rey de Italia.



Resumo: un espectáculo vibrante, necesario, que recupera, y cómo, el espíritu dionisíaco y violento de los orígenes del teatro. No sé si sobra la breve coda final, más explícita, en la que ya no habla Benito, sino Leo. Pero no importa. Salimos a la noche mestiza de Lavapiés siendo conscientes de haber asistido en primicia a una obra magistral. Ahora les toca a ustedes.