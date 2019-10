Breves21 ​Felicidad Cristóbal interviene de nuevo en el Encuentro Mundial de Valores



Felicidad Cristóbal habló de la importancia de lo que pensamos sobre nosotros mismos, de la percepción que tenemos sobre nosotros para poder cambiar. Sin ese paso previo cualquier cambio es difícil, señaló.



“La vida en la prisión es difícil, pero lo que necesitamos para el cambio está dentro de nosotros, independientemente del lugar físico en el que nos encontremos. ¡Lo importante es perseguir nuestro sueño y no olvidarlo!”, expresó la conferenciante.



Más de cuarenta expertos en diferentes disciplinas, estrategias y experiencias, han participado en esta nueva edición del Encuentro Mundial de Valores, entre los que figuraron, entre otros protagonistas, el médico español Mario Alonso Puig, quien habló sobre Liderazgo y gestión del stress, y el teólogo Juan José Tamayo, que habló sobre el decálogo de la compasión. Felicidad Cristóbal, CEO de Consciousness for Happiness, pronunció una conferencia en el Penal de Monterrey ante 300 internos, en el marco del Encuentro Mundial de Valores que se desarrolló del 11 al 13 de octubre en la capital del Estado de Nuevo León, al nordeste de México.Felicidad Cristóbal habló de la importancia de lo que pensamos sobre nosotros mismos, de la percepción que tenemos sobre nosotros para poder cambiar. Sin ese paso previo cualquier cambio es difícil, señaló.“La vida en la prisión es difícil, pero lo que necesitamos para el cambio está dentro de nosotros, independientemente del lugar físico en el que nos encontremos. ¡Lo importante es perseguir nuestro sueño y no olvidarlo!”, expresó la conferenciante.Más de cuarenta expertos en diferentes disciplinas, estrategias y experiencias, han participado en esta nueva edición del Encuentro Mundial de Valores, entre los que figuraron, entre otros protagonistas, el médico español Mario Alonso Puig, quien habló sobre Liderazgo y gestión del stress, y el teólogo Juan José Tamayo, que habló sobre el decálogo de la compasión. Redacción T21

Volver a la lista de noticias

¡Participa en el diseño del futuro!