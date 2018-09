Breves21 ​Gabriel Barceló propone en la Cumbre Mundial de Física nuevas claves para la comprender mejor la mecánica celeste

El ingeniero español Gabriel Barceló ha presentado hoy en la



La TID, desarrollada por Barceló con un equipo de investigadores españoles, representa un nuevo modelo dinámico para sistemas no inerciales con simetría axial, que se basa en los principios de conservación de cantidades medibles: la noción de cantidad, masa total y energía total.



Esta teoría deduce una ecuación de movimiento general para cuerpos dotados de momento angular, cuando se someten a sucesivas rotaciones no coaxiales, y propone una mecánica celeste diferente y complementaria a la mecánica clásica, específicamente para sistemas acelerados por rotaciones.



Aplicando la Teoría de Campos a las magnitudes dinámicas circunscritas a un cuerpo, esta investigación ha logrado una nueva concepción del acoplamiento de estas magnitudes, y del comportamiento de los cuerpos rígidos sólidos sometidos a múltiples rotaciones simultáneas, no coaxiales.



Sus resultados son coherentes con las teorías de Einstein sobre la rotación y con las leyes de Kepler, pero permiten justificar otras características del comportamiento de los cuerpos celestes, no previstas en otros modelos, como el equilibrio dinámico del universo, que los sistemas celestes sean planos, o los anillos de Saturno.



La TID es aplicable a sistemas físicos en rotación y tiene numerosas y significativas aplicaciones científicas y tecnológicas en el control del movimiento, en astronáutica, en plantas de fusión nuclear o para interpretar fenómenos climatológicos con masas de fluidos en rotación, como tifones o tornados.



Cumbre para el avance científico



Bajo el tema Accentuating Novel Researches and Frontline Advances of Physics, la Cumbre Mundial de Física está organizada por la Federación Científica, que reúne a científicos de todo el mundo para promover el diálogo interdisciplinar y la búsqueda de nuevos horizontes en los campos de la ciencia, la medicina, la salud, la investigación clínica, la ingeniería y la tecnología.



La Cumbre acoge 26 ponencias de los temas más punteros de la Física actual, como la física cuántica y sus implicaciones tecnológicas, la física y la química aplicada, las ciencias planetarias y la física de partículas, la física atómica y molecular, la física de altas energías y la nanotecnología.



