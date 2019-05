Breves21 ​La OMS considera el desgaste profesional como enfermedad

La Organización Mundial de la Salud ha incluido el síndrome de desgaste profesional​ (en inglés occupational burnout) en la Clasificación Internacional de Enfermedades, ICD-11.El ICD-11 es el manual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que guía a los proveedores médicos en el diagnóstico de enfermedades.Según la OMS, el agotamiento es un síndrome conceptualizado como resultado de estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Se relaciona con problemas asociados al empleo o al desempleo.Se caracteriza por tres dimensiones: sentimientos de agotamiento o agotamiento de la energía; mayor distancia mental del trabajo, o sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el trabajo; y en una eficacia profesional reducida.El agotamiento se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida, según el ICD-11 El síndrome de desgaste profesional suele deberse a múltiples causas, y se origina principalmente en las profesiones de alto contacto con personas, con horarios de trabajo excesivos.Se ha encontrado en múltiples investigaciones que el síndrome ataca especialmente cuando el trabajo supera las ocho horas diarias, cuando no se ha cambiado de ambiente laboral en largos periodos de tiempo y cuando la remuneración económica es inadecuada.El desgaste ocupacional también sucede por las inconformidades con los compañeros y superiores cuando lo tratan de manera incorrecta, esto depende de tener un pésimo clima laboral donde se encuentran áreas de trabajo en donde las condiciones de trabajo son inhumanas.Existen dos factores de riesgo para la aparición del síndrome de desgaste profesional: el estrés como resultado de una responsabilidad que, con frecuencia, supera las capacidades del individuo para resolverlas, y la privación del sueño y el efecto que causa en el desempeño laboral y académico. Redacción T21

