​La crisis social impulsa el consumo de los juegos on line

Los juegos on line están en continua expansión y, según algunos estudios, este fenómeno se debe a los efectos de la crisis social, que provoca aislamiento, estancamiento emocional y una profunda soledad, particularmente en los hombres.Uno de los atractivos de estos juegos y apuestas son las matemáticas, que han convertido a uno de estos entretenimientos, conocido como blackjack , en el preferido de los matemáticos y los intelectuales.Este atractivo se reforzó con una película de 2008, en la cual estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrollan una estrategia para ganar millones de dólares jugando al blackjack.Se trata de un juego de cartas propio de los casinos, pero que también ha pasado a engrosar la oferta de contenidos y entretenimiento de algunos medios de comunicación, una muestra más de la expansión social de este tipo de juegos.Debido a que esta creciente afición viene acompañada por lo general por problemas de adicción, los científicos han tratado de entender las razones de estos comportamientos perniciosos para la salud.Una de las cosas que han averiguado es que la adicción, ya sea a estos juegos o a cualquier otra cosa, es una enfermedad crónica del sistema de recompensa del cerebro.Se origina por la liberación de dopamina, que se altera y provoca que este neurotransmisor no se comporte adecuadamente en el cerebro de los jugadores compulsivos.Otra de las consecuencias es que se atrofia el sistema de recompensa del cerebro, que es fundamental para planificar, controlar las emociones y los impulsos, agravándose así todos los síntomas propios de la adicción.Sin embargo, la conclusión de los científicos es que la adicción, en el fondo, no es un problema cerebral. Los orígenes hay que buscarlos en factores sociales, culturales, familiares, laborales, etc., así como en los componentes psicológicos de las personas asociados a estas experiencias.El tratamiento adecuado para el tratamiento de estas adicciones no está tampoco suficientemente claro, ya que el fenómeno es todavía relativamente reciente y se están explorando diferentes terapias.Como siempre, el mejor remedio es el sentido común, esa habilidad que hemos adquirido a lo largo de la evolución y que se ha convertido en la mejor herramienta para vivir la vida con el equilibrio y la armonía que nos hacen tan felices.

