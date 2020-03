​Los bebés saben gramática a los 8 meses



Antes de pronunciar sus primeras palabras, los bebés adquieren los conceptos básicos de la gramática de su lengua materna.



Según los experimentos llevados a cabo con 175 bebés de ocho meses por tres investigadores del Centro de Neurociencia y Cognición Integrativa (CNRS / Universidad de París), estos bebés ya saben que las palabras gramaticales son frecuentes y que aparecen al comienzo de una oración.



Y si bien se adaptan fácilmente a las nuevas palabras de contenido, muestran una falta de interés en nuevas palabras funcionales, nunca escuchadas, como si ya supieran que hay un número limitado de preposiciones, determinantes, etc.



Para lograr estos resultados, los investigadores utilizaron un mini lenguaje inventado y estimaron las preferencias de los bebés según la duración de su mirada.



Durante el experimento, los bebés primero escuchan una secuencia de sonido en un mini idioma inventado: durante 4 minutos alternan palabras frecuentes que imitan palabras gramaticales y palabras poco frecuentes que imitan palabras de contenido.



Luego, a los bebés se les presentan pequeñas oraciones en este idioma inventado, la mitad siguiendo el orden de las palabras en francés (palabra inicial frecuente). Durante esta fase, una mirada más larga indica la preferencia del bebé.



Referencia



Word Frequency Is a Cue to Lexical Category for 8-Month-Old Infants. Caterina Marino, Carline Bernard et Judit Gervain. Current Biology, 12 mars 2020. DOI : 10.1016/j.cub.2020.01.070



CNRS/T21