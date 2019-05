Breves21 ​Los ratones tienen personalidad propia



Mariona Ferrandiz, investigadora del CREAF y de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ha liderado el estudio y subraya que “Lo más relevante es haber mirado a nivel individual cómo se comportan los ratones y comprobar que cada individuo aporta una cosa diferente, es único”.



Para ello, los investigadores capturaron 25 ratones en Collserola, Barcelona, y diseñaron dos experimentos. En el primero analizaron el comportamiento de cada ratón, antes, durante y después de añadirle al terrario un algodón con el olor de su depredador más voraz, la gineta.



Medían el tiempo que los ratones pasaban fuera de la madriguera y cómo se comportaban. Si los ratones permanecían vigilantes e inmóviles, intentaban escapar o buscar y destrozar el algodón empapado con olor de gineta, se consideraba que estaban estresados. Si comían tranquilamente, realizaban auto-aseo y excavaban la madriguera, estaban relajados.



La investigación demostró que respondían de forma diferente al olor de gineta y que, según nos explica Mariona, “había una variabilidad muy importante entre los ratones, por ejemplo, el tiempo que pasaban fuera del refugio variaba de 45 minutos un individuo poco activo a más de 5 horas un individuo muy activo”. Por tanto, las características individuales de cada uno de ellos tienen más peso que el ambiente externo.



Ratones valientes



En el segundo experimento estudiaron cómo distribuían los ratones las bellotas. Para ello, midieron el tiempo fuera del refugio, la distancia de dispersión y el peso de las bellotas que escogían en dos condiciones diferentes, con y sin olor de gineta.



Con ello comprobaron que los ratones más estresados son los más valientes y los mejores dispersores, ya que deciden correr un mayor riesgo, coger bellotas más pesadas y nutritivas y recorrer mayores distancias. Los ratones un poco más relajados no se arriesgan tanto, toman semillas más ligeras y con menos nutrientes y recorren pequeñas distancias.



Referencia





