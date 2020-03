Breves21 ​Reflexiones desde la sociedad civil sobre el Covid-19



La iniciativa se puso en marcha tras la suspensión temporal de las sesiones presenciales que cada día se desarrollan en Fide, como consecuencia de la declaración del estado de alarma y el confinamiento domiciliario de la población española.



No podíamos permitir ni un solo día de silencio, ni un solo día de ausencia de la generosidad de cuantos integran este magnífico colectivo, ni un solo minuto de desconexión con la sabiduría y la inteligencia, no podíamos dejar de oír a quienes con sus reflexiones, ideas, energía y valentía nos ayudan cada día a comprender mejor lo que sucede a nuestro alrededor, que nos conducen sutilmente al privilegiado espacio que solo comparten los mejores, escribe la presidente de Fide, Cristina Jiménez Savurido en la convocatoria de la iniciativa.



La respuesta no se ha hecho esperar:



Esa comunidad de conocimiento está formada por más de doscientos expertos que forman parte de su Consejo Académico o Consejo Asesor Empresarial, así como de la red de profesionales que asesoran o participan en sus casi 4.000 actividades anuales.



En uno de esos artículos, el Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Jaén, Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, recoge bien lo que es un sentir común de esta reacción de la comunidad de conocimiento de Fide.



Hay momentos en la historia en que se producen giros que podríamos interpretar como goznes que cambian el sentido de la vida. Esta pandemia, generada por el virus Covid-19 (Corona Virus), que se ha extendido a lo largo de todo el planeta, va seguramente a generar un cambio radical en nuestras próximas costumbres. Sería un grave error no tomar consciencia de la necesidad de evaluar nuestros futuros comportamientos extrayendo una enseñanza de esta dolorosa experiencia, plantea Faramiñán Gilbert.

