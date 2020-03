Breves21 ​Un asteroide inesperado nos visitó el 23 de marzo



Se trata del objeto más cercano a la Tierra descubierto por un telescopio, perteneciente al Observatorio Purple Mountain, en China.



El asteroide, llamado 2020 FL2, se acercó a la Tierra a las 04:38 a.m., hora de Beijing, el 23 de marzo, según la Red Internacional de Advertencia de Asteroides y el Centro de Planetas Menores (MPC).



Los astrónomos lo habían descubierto el 19 de marzo e informaron al MPC. Hasta el 22 de marzo, el objeto había sido visto por 15 estaciones de observación internacionales.



El planetoide pertenece al grupo de asteroides Apollo y tiene un diámetro estimado de unos 20 metros.



Este es el segundo asteroide descubierto por el observatorio este mes que ha volado por la Tierra.



El 15 de marzo, otro asteroide pasó por la Tierra a las 04:17 am hora de Beijing, a una distancia de 328,000 km.



Asimismo, el próximo 29 de abril nuestro planeta tiene una



