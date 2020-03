Breves21 ​Una eventual vacuna contra el coronavirus no estará hasta el año que viene Aunque China ha anunciado disponer de una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 , causante de la neumonía COVID-19, todavía estamos lejos de disponer de un tratamiento preventivo frente a la pandemia.



El ministerio de Defensa de China informa que ha autorizado la prueba de la vacuna en humanos, sin precisar cuándo comenzarán los ensayos.



A esta incertidumbre hay que añadir otro dato no menos relevante: los protocolos sanitarios de China no son los mismos que rigen en el resto del mundo, por lo que la vacuna resultante podría encontrar obstáculos sanitarios para su aplicación en otros países, como España.



Aunque el Gobierno chino asegura que la vacuna se ha desarrollado siguiendo los estándares internacionales, la OMS guarda silencio sobre el anuncio oficial de Beijing.



Por otro lado, aún en el caso de que la vacuna estuviera disponible, hay que tener en cuenta que no sirve como tratamiento para los afectados, que no disponen de medicamentos específicos para hacer frente a la enfermedad.



Por este motivo sería importante, a efectos de contener la pandemia, disponer no solo de una vacuna con homologación universal, sino también de nuevos medicamentos orientados a tratar los efectos del coronavirus en la salud.



Otros intentos



Aparte de este anuncio, los medios oficiales de China señalan que esperan que varias vacunas contra el nuevo coronavirus entren en ensayos clínicos en China en el mes de abril.



En Estados Unidos también se ha informado del inicio de ensayos clínicos para una vacuna desarrollada por su Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y una firma estadounidense de biotecnología.



Los expertos de la Organización Mundial de la Salud dicen, sin embargo, que no esperan que ninguna vacuna completamente probada y aprobada llegue al mercado hasta mediados del próximo año.



Medicamentos



En España, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha autorizado dos ensayos clínicos con una molécula nueva llamada remdesivir, como medicamento para pacientes con enfermedad moderada o grave causada por el coronavirus.



España se suma así a dos ensayos internacionales en los que también participan Francia e Italia.



De ser positivos los resultados de estos ensayos, las agencias reguladoras de medicamentos tendrán que aprobar este fármaco, lo que podría suceder a finales de abril, según informa Redacción Médica.

Redacción T21

