Breves21 ​Ya es posible quitar la contraseña a un PDF



Es el formato más usado para el intercambio de información a través de internet, ya que no está sujeto a las posibles variaciones que afectan a otros archivos digitales.



Entre otras posibilidades, el pdf permite generar contraseñas para que protejamos nuestros documentos.



Sin embargo, a veces ocurre que después de tener almacenados archivos pdf en nuestro ordenador, no recordamos la contraseña que nos permite acceder para introducir cambios.



En ese momento podemos apoyarnos en un programa que permite recuperar nuestro documento sin necesidad de recurrir a la contraseña.



El programa se llama



Procedimiento sencillo



El procedimiento para resolver la contraseña es muy sencillo: en primer lugar hay que descargarse el programa e instalarlo en nuestro ordenador.



En segundo lugar, hay que importar el pdf que se nos ha quedado bloqueado.



Una vez importado, aparece una barra azul encima del documento indicando que está protegido por contraseña.



En ese momento, aparece una ventana pidiendo la contraseña para continuar.



Ahora es cuando interviene PDFelement con toda su potencia: hay que dar permiso para que la contraseña sea eliminada.



Entonces hacemos clic en el botón "Contraseña" y más detalles y desaparece el obstáculo.



Accedemos entonces al documento y podemos introducir una nueva contraseña para futuras gestiones.



Lo que parecía un problema considerable se ha resuelto en cuestión de minutos y la información protegida queda a nuestra disposición para nuevas ediciones.

El pdf es un formato de almacenamiento de información digitalizada que puede ser utilizado en cualquier plataforma y que puede incluir tanto texto como imágenes.Es el formato más usado para el intercambio de información a través de internet, ya que no está sujeto a las posibles variaciones que afectan a otros archivos digitales.Entre otras posibilidades, el pdf permite generar contraseñas para que protejamos nuestros documentos.Sin embargo, a veces ocurre que después de tener almacenados archivos pdf en nuestro ordenador, no recordamos la contraseña que nos permite acceder para introducir cambios.En ese momento podemos apoyarnos en un programa que permite recuperar nuestro documento sin necesidad de recurrir a la contraseña.El programa se llama PDFelement , es robusto y eficaz en sus cometidos. Ahora es posible descargarlo con un 50% de descuento por tiempo limitado.El procedimiento para resolver la contraseña es muy sencillo: en primer lugar hay que descargarse el programa e instalarlo en nuestro ordenador.En segundo lugar, hay que importar el pdf que se nos ha quedado bloqueado.Una vez importado, aparece una barra azul encima del documento indicando que está protegido por contraseña.En ese momento, aparece una ventana pidiendo la contraseña para continuar.Ahora es cuando interviene PDFelement con toda su potencia: hay que dar permiso para que la contraseña sea eliminada.Entonces hacemos clic en el botón "Contraseña" y más detalles y desaparece el obstáculo.Accedemos entonces al documento y podemos introducir una nueva contraseña para futuras gestiones.Lo que parecía un problema considerable se ha resuelto en cuestión de minutos y la información protegida queda a nuestra disposición para nuevas ediciones. Remitido

Volver a la lista de noticias

¡Participa en el diseño del futuro!