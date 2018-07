Breves21 Ahorra en tiempo y en cables con la última innovación para empresas y universidades



Existen numerosas técnicas para lograr una máxima eficiencia en las reuniones de trabajo; además, en los últimos años han surgido algunas innovaciones tecnológicas que permiten ahorrar un tiempo muy preciado en estas situaciones. Con este objetivo, surgió Airtame, una startup danesa cuyo producto principal es un



El objetivo principal de este dispositivo es conseguir deshacerse de esos molestos cables que hay en casi todas las oficinas, agilizando la comunicación y ahorrando mucho tiempo . Pero Airtame, no solo se dirige a empresas, sino que también propone una solución para el sector educativo; donde proporciona una poderosa herramienta tanto a profesores como a alumnos para aumentar la participación y la interacción durante el desarrollo de las clases.



A continuación os contamos con más detalle cuáles son las principales ventajas de contar con este tipo de dispositivos en la oficina o en el aula.



Ahorro de tiempo: Este dispositivo es fácil de instalar y de utilizar. Solamente hay que introducir el Airtame en el puerto HDMI de la TV o proyector al que se vaya a enviar el contenido, descargar una aplicación en el ordenador y listo. Con un click podrás compartir tu pantalla.



Fácil de utilizar: este dispositivo está diseñado pensando en todos los usuarios finales, de forma que tanto la instalación como el uso de éste son super sencillos.



Compatibilidad con diferentes sistemas operativos. Airtame es cross platform, lo que significa que funciona sin problemas con Mac, Windows, Linux y Chrome.



AirCloud. Esta plataforma permite controlar y configurar todos los dispositivos de los que se disponga de forma conjunta.



Seguridad. Airtame es compatible con redes de alta seguridad como WPA2-Enterprise o Eduroam. Además, la aplicación cuenta con un código de seguridad único por pantalla que es muy útil para asegurarse de que se comparte el contenido con la pantalla correcta o en el caso de los profesores, para que éstos puedan controlar lo que se comparte con el resto de la clase.



Aumento de la comunicación: con un dispositivo como Airtame se puede maximizar el uso de los recursos visuales tanto en oficinas como en entornos educativos. Mientras que no se esté utilizando una determinada pantalla para compartir una presentación; se ofrece la funcionalidad “Homescreen”. Ésta es una alternativa a las desaprovechadas pantallas en blanco. Se pueden mostrar diferentes recursos informativos como un determinado sitio web, paneles de control, calendarios de eventos o imágenes personalizadas. Recientemente, Airtame ha incluído en su versión beta de “Homescreen” varias Apps como Trello, Google Slides, Unsplash y World Clock.



En resumen, este tipo de dispositivos inalámbricos consiguen crear espacios con un diseño más limpio y despejado y a la vez, aumentan en gran medida la eficiencia, la comunicación y la interacción tanto en entornos corporativos como educativos.



Para saber más puedes leer el artículo “



