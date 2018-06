Breves21 Auge de los blogs en el Internet de las redes sociales

Los usuarios de Internet ya superan la mitad de la población mundial, según los últimos datos ofrecidos por We Are Social y Hootsuite. Ascienden exactamente a 4.021 millones de personas a comienzos de este año, el 57% del total y un 7% más que los usuarios activos en enero de 2017. El 52,2% de los usuarios navegan por Internet a través del teléfono móvil, cuya penetración en la población mundial es del 68%.Más de la mitad del total de webs que hay en el mundo, el 51,2%, están en inglés. El ruso, el alemán, el japonés y el español son las siguientes lenguas de Internet, todas ellas con algo más del 5% del total. Destaca sin embargo que el español es la segunda lengua más usada en la red social indiscutible de Internet, Facebook, con 300 millones de usuarios de habla hispana que representan al 14% de la población de Facebook.En Europa el número de usuarios asciende a 674 millones, lo que representa una penetración del 80% en la población del viejo continente. El crecimiento anual ha sido del 8% respecto a 2017.En este contexto, los blogs adquieren cada vez más relevancia. El auge de las redes sociales, que permite a los usuarios publicar rápidamente contenidos y comentarios, no ha detenido el empuje de los blogs, que ofrecen un perfil diferente y una potencia de contenidos que sigue atrayendo a los navegantes.Según datos de wordpress, el sistema de gestión de contenidos (CMS) más popular, 409 millones personas visitan cada mes 22.000 millones de páginas de blogs. Las bitácoras publican a su vez 87.000 millones de nuevos post mensuales que a la vez generan 21 millones de comentarios.Este auge de los blogs se explica por dos motivos. El primero, porque ofrece a los navegantes la posibilidad de tener un espacio propio para expresar su pensamiento, reflejar las noticias y comentarios que más le interesan y forjarse una comunidad propia de seguidores. El blog es algo más profundo y dinámico que una red social y se potencia también a través de las redes sociales.El segundo motivo del auge de los blogs es la facilidad de las herramientas para crear un blog en minutos y disfrutar de un espacio propio en Internet. Wordpress ofrece una serie de plantillas sencillas y estéticas que simplifican la labor de crearse un blog, que nace con todas las herramientas para crecer y posicionarse en las redes sociales.El blog se diferencia, además, de las redes sociales, en que se actualiza periódicamente, siempre es personal y crea una relación de doble sentido con sus usuarios, ya que a través de comentarios los seguidores pueden interactuar con el editor del blog, tanto para cambiar impresiones, como para enriquecer los contenidos expuestos.Desde sus inicios en Internet, Tendencias21 creó una comunidad de blogueros que hoy reúne a más de 60 expertos en las más diferentes materias, desde marketing a neurociencias, pasando por estrategia, telecomunicaciones, seguridad, filosofía social, biofilosofía, ecología, etc., que en la actualidad han servido más de 20 millones de páginas a su amplia comunidad de seguidores. Redacción T21

