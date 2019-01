Breves21 Capturan la imagen más detallada de la Galaxia del Triángulo



Este estudio panorámico de la tercera galaxia más grande en nuestro grupo local de galaxias brinda una visión fascinante de los 40 mil millones de estrellas que conforman uno de los objetos más distantes visibles a simple vista.



La Galaxia del Triángulo es la tercera galaxia más grande del Grupo Local, un conjunto de más de 50 galaxias unidas por la gravedad, pero también la galaxia espiral más pequeña. Mide solo unos 60. 000 años luz de diámetro, en comparación con los 200.000 años luz de la galaxia de Andrómeda. La Vía Láctea se encuentra entre estos extremos a unos 100.000 años luz de diámetro.



Gas y polvo



La Galaxia del Triángulo no solo es superada en tamaño por las otras dos galaxias espirales del Grupo Local, sino por la multitud de estrellas que contienen. En contraste con las dos espirales más grandes, la Galaxia del Triángulo no tiene un bulto brillante en el centro y tampoco tiene una barra que conecte sus brazos en espiral al centro. Sin embargo, contiene una gran cantidad de gas y polvo, dando lugar a una rápida formación de estrellas. Las nuevas estrellas se forman a una tasa de aproximadamente una masa solar cada dos años.



La abundancia de nubes de gas en la galaxia del Triángulo es precisamente lo que atrajo a los astrónomos a realizar este estudio detallado. Cuando nacen las estrellas, consumen material en estas nubes de gas y polvo, dejando menos combustible para que surjan nuevas estrellas. La imagen del Hubble muestra dos de las cuatro regiones más brillantes de la galaxia: NGC 595 y NGC 604. Esta última es la segunda región más luminosa del hidrógeno ionizado dentro del Grupo Local y también se encuentra entre las regiones de formación estelar más grandes conocidas en el Grupo Local.



Estas observaciones detalladas de la Galaxia del Triángulo tienen un tremendo valor heredado: combinadas con las de la Vía Láctea, la galaxia Andrómeda y las galaxias irregulares de la Nube de Magallanes, ayudarán a los astrónomos a comprender mejor la formación de estrellas y la evolución estelar .



Más información El Telescopio Espacial Hubble de la NASA / ESA ha capturado la imagen más detallada hasta la fecha de un vecino cercano de la Vía Láctea: la galaxia del Triándulo, ubicada a una distancia de solo tres millones de años luz.Este estudio panorámico de la tercera galaxia más grande en nuestro grupo local de galaxias brinda una visión fascinante de los 40 mil millones de estrellas que conforman uno de los objetos más distantes visibles a simple vista.La Galaxia del Triángulo es la tercera galaxia más grande del Grupo Local, un conjunto de más de 50 galaxias unidas por la gravedad, pero también la galaxia espiral más pequeña. Mide solo unos 60. 000 años luz de diámetro, en comparación con los 200.000 años luz de la galaxia de Andrómeda. La Vía Láctea se encuentra entre estos extremos a unos 100.000 años luz de diámetro.La Galaxia del Triángulo no solo es superada en tamaño por las otras dos galaxias espirales del Grupo Local, sino por la multitud de estrellas que contienen. En contraste con las dos espirales más grandes, la Galaxia del Triángulo no tiene un bulto brillante en el centro y tampoco tiene una barra que conecte sus brazos en espiral al centro. Sin embargo, contiene una gran cantidad de gas y polvo, dando lugar a una rápida formación de estrellas. Las nuevas estrellas se forman a una tasa de aproximadamente una masa solar cada dos años.La abundancia de nubes de gas en la galaxia del Triángulo es precisamente lo que atrajo a los astrónomos a realizar este estudio detallado. Cuando nacen las estrellas, consumen material en estas nubes de gas y polvo, dejando menos combustible para que surjan nuevas estrellas. La imagen del Hubble muestra dos de las cuatro regiones más brillantes de la galaxia: NGC 595 y NGC 604. Esta última es la segunda región más luminosa del hidrógeno ionizado dentro del Grupo Local y también se encuentra entre las regiones de formación estelar más grandes conocidas en el Grupo Local.Estas observaciones detalladas de la Galaxia del Triángulo tienen un tremendo valor heredado: combinadas con las de la Vía Láctea, la galaxia Andrómeda y las galaxias irregulares de la Nube de Magallanes, ayudarán a los astrónomos a comprender mejor la formación de estrellas y la evolución estelar . ESA/T21

Volver a la lista de noticias