Breves21 Crean un microdispositivo que distingue las células enfermas de las sanas



La nueva tecnología permite medir de manera simultánea las propiedades mecánicas y ópticas de células individuales.



Estos dispositivos han sido probados con éxito en células de adenocarcinoma de cáncer de mama y en células similares que no generan tumores. Los resultados, que se publican en la revista ACS Sensors, ya han sido patentados.



La tecnología consiste en unos capilares de vidrio huecos (una especie de microtubos muy finos) a través de los cuales se hacen fluir las células.



Cuando las células pasan por su interior producen cambios en la frecuencia de resonancia y en la reflectividad óptica de los capilares, que son captados por una sonda (un rayo láser).



Esta sonda registra simultáneamente los cambios mecánicos (movimiento) y ópticos (luz) producidos, y a partir de estos identifica cada tipo de célula individualmente, permitiendo reconocer a una célula enferma porque produce unos cambios mecánicos y ópticos

diferentes que una sana.



Referencia





Un equipo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha desarrollado microdispositivos que permiten distinguir las células tumorales de las células sanas del mismo tejido, lo que podría mejorar el diagnóstico de enfermedades como el cáncer.La nueva tecnología permite medir de manera simultánea las propiedades mecánicas y ópticas de células individuales.Estos dispositivos han sido probados con éxito en células de adenocarcinoma de cáncer de mama y en células similares que no generan tumores. Los resultados, que se publican en la revista ACS Sensors, ya han sido patentados.La tecnología consiste en unos capilares de vidrio huecos (una especie de microtubos muy finos) a través de los cuales se hacen fluir las células.Cuando las células pasan por su interior producen cambios en la frecuencia de resonancia y en la reflectividad óptica de los capilares, que son captados por una sonda (un rayo láser).Esta sonda registra simultáneamente los cambios mecánicos (movimiento) y ópticos (luz) producidos, y a partir de estos identifica cada tipo de célula individualmente, permitiendo reconocer a una célula enferma porque produce unos cambios mecánicos y ópticosdiferentes que una sana. Mechano-Optical Analysis of Single Cells with Transparent Microcapillary Resonators . Alberto Martín-Pérez et al. ACS Sens. 2019, 4, 12, 3325-3332. November 29, 2019. DOI:https://doi.org/10.1021/acssensors.9b02038 Redacción T21

Volver a la lista de noticias