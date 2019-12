Breves21 Descubren un exoplaneta del tamaño de la Tierra cerca de nosotros







Los astrónomos consideran que el exoplaneta es probablemente rocoso, en vez de gaseoso. Aunque por lo general estos planetas son más difíciles de investigar, en este caso su proximidad a la Tierra ayudará a conocerlo mejor.



Los astrónomos aseguran que nos ayudará a desvelar los misterios que todavía rodean a la población de pequeños y rocosos planetas de nuestra galaxia, la Vía Láctea.



El primer exoplaneta fue descubierto en 1992 y desde entonces se han catalogado más de 4.100 en nuestra galaxia que no orbitan alrededor de nuestro sol.



El nuevo exoplaneta nos permitirá conocer mejor si nuestro planeta es una excepción en el universo y si es posible que en otros planetas podría o no haber alguna forma de vida.



Referencia



Los astrónomos han encontrado un nuevo exoplaneta un poco más grande que la Tierra, orbitando una estrella enana roja a solo 66,5 años luz de distancia de nuestro planeta, informa ScienceAlert. GJ 1252 b tiene aproximadamente 1,2 veces el tamaño de la Tierra y alrededor del doble de la masa de nuestro planeta. Cada 12.4 horas, orbita una estrella enana roja llamada GJ 1252.Los astrónomos consideran que el exoplaneta es probablemente rocoso, en vez de gaseoso. Aunque por lo general estos planetas son más difíciles de investigar, en este caso su proximidad a la Tierra ayudará a conocerlo mejor.Los astrónomos aseguran que nos ayudará a desvelar los misterios que todavía rodean a la población de pequeños y rocosos planetas de nuestra galaxia, la Vía Láctea.El primer exoplaneta fue descubierto en 1992 y desde entonces se han catalogado más de 4.100 en nuestra galaxia que no orbitan alrededor de nuestro sol.El nuevo exoplaneta nos permitirá conocer mejor si nuestro planeta es una excepción en el universo y si es posible que en otros planetas podría o no haber alguna forma de vida. GJ 1252 b: A 1.2 R⊕ planet transiting an M-dwarf at 20.4 pc . Avi Shporer et al. arXiv:1912.05556 [astro-ph.EP] Redacción T21

Volver a la lista de noticias