Según Bernardo Kliksberg, consejero del EMV, "Este Encuentro Mundial de Valores es el evento más importante de valores del planeta". Bajo el título La Expresión Viva de los Valores, la décima edición del Encuentro Mundial de Valores se desarrollará del 12 al 14 de Octubre en el Auditorio Pabellón M en Monterrey, la capital del Estado mexicano de Nuevo León, según se informó en una rueda de prensa.Contará con la participación de más de 25 ponentes de 11 países, entre ellos Muhammad Yunus, Premio Nobel por la paz 2006; Laura Chinchilla, Expresidenta de Costa Rica; Bernardo Kliksberg, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); David Levine, Fundador y Presidente del Consejo Americano de Empresas Sostenibles; Neale Donald Walsch, autor del Bestseller “Conversaciones con Dios”; Preethaji, fundadora de One World Academy y de O&O (Oneness University); Enric Corbera, de Bioneuroemoción y Curso de Milagros; y Felicidad Cristóbal, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia y Miembro Directivo del Club Nuevo Mundo, entre otros.Se espera una audiencia de 4.000 personas en auditorio, más cientos de miles a nivel mundial que seguirán la transmisión por Televisión, Radio y Livestream.En estos 10 años, el Encuentro Mundial de Valores (EMV) se ha convertido en una plataforma global que aspira a producir cambios en la realidad económica, social y cultural de la comunidad, no sólo al incidir en la consciencia colectiva, sino al ofrecer a los participantes los conocimientos, innovaciones, mejores prácticas y soluciones globales para que tomen acción y se conviertan en los generadores de dichos cambios.Hasta ahora, en las nueve ediciones anteriores, el EMV ha reunido a un total de 48.000 participantes en conferencias, talleres, eventos culturales, y sesiones en cárceles del Estado de Nuevo León, así como a 1.5 millones por internet (livestream) de más de 116 países.El Encuentro Mundial de Valores es un espacio en el que, además de presentar innovaciones sociales, ha generado diálogos y sinergias colaborativas entre los ponentes y sus instituciones, entre otros un Ejercicio Por la Paz y la Compasión, que estuvo dirigido por Bernardo Kliksberg, Erwin Laslo y Bárbara Marx Hubbard.“El objetivo del EMV es promover los valores universales e impactar en la mente y el corazón de los asistentes para que se involucren en causas que mejoren a su comunidad”, indicó María Cristina González Parás, Presidenta y Directora del Encuentro Mundial de Valores, en la rueda de prensa.En su décima edición “La Expresión Viva de los Valores” se abordarán las siguientes temáticas:Con su labor el EMV contribuye al logro de 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: Objetivo 1 Fin de la pobreza, Objetivo 2 Hambre Cero, Objetivo 4 Educación de calidad, Objetivo 10 Reducción de desigualdades, Objetivo16 Paz, justicia e Instituciones sólidas y Objetivo 17 Alianza para lograr los objetivos, entre otros.Según Bernardo Kliksberg, consejero del EMV, "Este Encuentro Mundial de Valores es el evento más importante de valores del planeta". Redacción T21

