El lunes se inicia en Madrid la Semana Internacional de la Mujer



Bajo el lema Nada cambia, si juntxs no cambiamos, el próximo lunes se inicia en Madrid la Semana Internacional de la Mujer 2018, con la finalidad de dar visibilidad a la falta de igualdad de oportunidades en ámbitos como el empleo, la cultura, los deportes, el cine, la política o la sociedad, para las mujeres de nuestra época.



Las sesiones se prolongarán hasta el viernes 9 y en las cinco mañanas y cuatro tardes se debatirá sobre Liderazgo, Empleo, Influencers, Economía Digital, Emprendimiento, Deporte, Comunicación, Cultura, Política, Ciencia, etc.



Entre los participantes estarán el embajador de Italia en España, Stefano Sannino; la embajadora de México, Roberta Lajous Vargas; la embajadora de Chipre, Koula Sophianou; la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril; el presidente de Ecofin, Salvador Molina; o la presidenta del grupo “Women in Leadership Committee”, Beatriz Faro; entre otros.



Gloria Lomana , periodista y autora del libro ‘Juegos de poder’; Paloma Real, directora general de Mastercard en España; Belén Bernuy, productora cinematográfica; Helena Herrero, presidenta de HP; Yaiza Rubio, experta en Ciberseguirdad de Telefónica; Teresa Busto, directora de Airbus IIlescas; Rosa Menéndez, presidenta del CSIC; Pilar Suárez-Inclán, directora de comunicación de Reale Seguros; Montserrat Tarrés, directora de comunicación de Novartis; Lucía Méndez, periodista, analista política y redactora jefe de Opinión de El Mundo; Ana Carrasco, ganadora del Gran Premio de Portugal de Motociclismo; Alba Galocha, actriz y modelo; Juanma Romero, presentador y director del programa Emprende TVE; Keenza Bouzoubaa, head de Challenge en Pangea; Topacio Fresh, galerista y gestora cultural; Ruth Toledano, periodista y escritora; Isabel Fuentes, directora de CaixaForum Madrid; Guillermo López Cediel, director de desarrollo de negocio de Acciona; María José Ordoñez, delegada del Gobierno para la violencia de género; o Chema Alonso, jefe de datos de Telefónica, son otros de los expertos que participarán en estas jornadas.



Durante el evento se seleccionarán además a las mejores startups lideradas por mujeres que ofrezcan productos, servicios o soluciones innovadoras que ayuden a construir una industria tecnológica con mayor diversidad e igualdad de género para ser financiadas por un foro de inversores privados.



Redacción T21