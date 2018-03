Breves21 El último adiós de Hawking: No te des por vencido



La universidad de Cambridge ha preparado este video homenaje a Stephen Hawking que recoge un mensaje suyo grabado el año pasado, con motivo de su 75 cumpleaños. Podría considerase como su último mensaje a la humanidad.



¿Pueden escucharme? Han sido tiempos gloriosos para estar vivo haciendo investigación en física teórica. Nuestra imagen del universo ha cambiado mucho en los últimos 50 años y estoy feliz de haber hecho una pequeña contribución. El hecho de que nosotros los humanos, que somos simples conjuntos de partículas fundamentales de la naturaleza, hayamos podido acércanos tanto a la comprensión de las leyes que gobiernan nuestro universo es un gran logro. Quiero compartir mi emoción y entusiasmo sobre esta búsqueda. Recuerden mirar hacia las estrellas y no hacia sus pies. Traten de buscarle el sentido a lo que ven y cuestiónense sobre lo que hace que el universo exista. Sean curiosos. Y sin importar qué tan difícil parezca la vida, siempre hay algo que puedas hacer y triunfar en ello. Lo único que importa es que no te des por vencido. Gracias por escucharme.





Redacción T21

