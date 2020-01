Breves21 Filmora9 editor de video fácil de usar, eficiente y con calidad cinematográfica



De toda la constelación de programas de edición de videos hay uno en particular que destaca por ser muy fácil de usar y ofrecer incluso un resultado de calidad cinematográfica a los creadores, que de esta forma pueden destacar en redes sociales y profesiones por encima de otras ofertas.



Estamos hablando de



Otras características de edición que gustan mucho de Filmora es la posibilidad de añadir hasta 100 efectos visuales, controles de velocidad a medida o manipulación de tiempos. Otra ventaja es que permite configurar la duración de varias fotos en un único fotograma, consiguiendo la creación de videos de lapso de tiempo: capturan más eventos que los que capta el ojo humano y se usan especialmente para hacer películas y documentales de vida salvaje. Todo al alcance del usuario.

En este video puedes ver una revisión de las



Última versión



La última versión de Filmora9, v9.3, fue lanzada en Enero 2020. Esta versión ofrece mucha más eficiencia y conserva las infinitas formas de expresión artística de las versiones anteriores, con numerosos efectos que proporcionaban un acabado refinado del video. La versión 9.3.0 llega a ofrecer incluso calidad cinematográfica de forma sencilla y rápida.







Detección de Ritmo: la versión 9.3.0 permite agregar marcadores de ritmo a los clips de audio, de esta manera puedes acompasar tu música con las imágenes. Esta función ayudará a que tu video transmita las emociones adecuadas y mantenga enganchada a tu audiencia.

Más Títulos y transiciones gratis: encuentra 120 nuevas plantillas de títulos animados y 50 nuevas transiciones incorporados en el software para que puedas darle una apariencia fresca a tus videos y luzcan profesionales.

Agrega efectos de capas 3D LUT con solo arrastrar y soltar: Ahora puedes aplicar tus capas de 3D LUTs con solo arrastrarlas y soltarlas sobre múltiples clips para que tu edición sea más rápida y tu video pueda tener una verdadera apariencia cinematográfica. Es el soporte perfecto para videos 4K, el nuevo estándar para la resolución usado en cine digital e infografía.

Agrupación de clips: Ahora agrupar tus clips de video y moverlos en bloque para una edición más rápida.

Si quieres ver más detalles sobre la última versión de Filmora9, v9.3, echa un vistazo a



Cómo gestionarlo



El uso de Filmora9, v9.3, es sencillo y está disponible para Mac y PC. La primera pantalla permite seleccionar si quieres crear un video nuevo o editar uno anterior. Lo siguiente es importar archivos multimedia, lo que se puede hacer simplemente arrastrándolos al panel de control.



A partir de entonces, dispones en la herramienta de todo tu repositorio de fotos, audios y videos con los que jugar para componer el nuevo video. El siguiente paso es gestionar la línea de tiempo para pautar y editar los fotogramas en las 100 líneas de video que ofrece el programa.



Una serie de herramientas permiten jugar con colores, imágenes, correcciones de lente y otras posibilidades para conseguir un video totalmente personalizado y ajustado al propósito final de la realización.



La herramienta ofrece asimismo una serie de posibilidades adicionales de fácil aplicación relacionada con los títulos y subtítulos que puedes añadir, máscaras y mejoras automáticas, efectos de sonido y una serie de recursos gráficos para adornar el resultado final, que puedes guardar en diferentes formatos de archivo.



Tienda de efectos



Entre las posibilidades extras del programa se encuentra



Gracias a Filmstocks el usuario dispone de un pack que incluye filtros, sonidos, música, títulos con formatos diferentes, etc. que le pueden otorgar a tu video un aspecto profesional sin mayores complicaciones.



El pack ofrece 26 categorías de efectos especiales que se pueden añadir al video que estás editando para darle más categoría y elegancia, así como un aspecto profesional irresistible.



Proeza tecnológica



En resumen, Filmora9 se constituye como un editor de videos que consigue resultados profesionales y calidad cinematográfica sin necesidad de grandes conocimientos técnicos ni de grandes recursos: todo está incluido en el mismo programa, tremendamente útil, práctico y fácil de usar para youtubers, profesionales, aficionados y en general para todos los creativos, que conseguirán en poco tiempo los mejores videos de su vida… sin salir de casa. 