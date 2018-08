Breves21 Francisco R. Sagasti, premio Robert K. Merton 2018



El sociólogo norteamericano Robert King Merton es el padre de la Teoría de las funciones manifiestas y latentes, y autor de obras como El análisis estructural en la Sociología (1975). Destacó, entre otros, en el campo de la sociología de la ciencia, labor que fue reconocida por Sagasti al recoger el premio.



Se refirió el galardonado al pensamiento de Merton sobre el fomento de la desconfianza hacia el otro que se manifiesta en la sociedad, en la política y en la academia, para señalar que se ha integrado en un proyecto político de nuevo cuño con la finalidad de presentarse a las elecciones de 2021 en Perú. Su objetivo es trascender esta visión limitante de la acción humana y mejorar la estructura de oportunidades y la calidad de vida en Perú y otros países en desarrollo.







Ha sido Presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT) en la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, miembro del Consejo del Gobernadores del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Canadá), miembro del Directorio del International Institute for Environment and Development, director del programa Agenda: PERÚ en FORO Nacional/Internacional, Jefe Planeamiento Estratégico del Banco Mundial, y Presidente del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en las Naciones Unidas. Asimismo, ha sido profesor visitante del Instituto de Empresas en Madrid, en la cátedra Silberberg de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania, y en la Universidad para la Paz en Costa Rica; y ha sido también investigador asociado al Instituto de Estudios de Desarrollo en la Universidad de Sussex.

Francisco R. Sagasti ha sido galardonado con el Premio Robert K. Merton por su trayectoria en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. El galardón fue entregado en el marco de la reunión cuadrienal de la International Sociological Association, y es la primera vez que se otorga este premio.El sociólogo norteamericano Robert King Merton es el padre de la Teoría de las funciones manifiestas y latentes, y autor de obras como El análisis estructural en la Sociología (1975). Destacó, entre otros, en el campo de la sociología de la ciencia, labor que fue reconocida por Sagasti al recoger el premio.Se refirió el galardonado al pensamiento de Merton sobre el fomento de la desconfianza hacia el otro que se manifiesta en la sociedad, en la política y en la academia, para señalar que se ha integrado en un proyecto político de nuevo cuño con la finalidad de presentarse a las elecciones de 2021 en Perú. Su objetivo es trascender esta visión limitante de la acción humana y mejorar la estructura de oportunidades y la calidad de vida en Perú y otros países en desarrollo. Francisco Sagasti, miembro del Consejo Editorial de Tendencias21, es profesor de la Escuela de Graduados de la Universidad del Pacífico, en Lima, Perú; investigador principal emérito de FORO Nacional Internacional; miembro de Consejo Consultivo de la Fundación Lemelson; y asesor de organismos internacionales, agencias gubernamentales y entidades privadas en temas estratégicos.Ha sido Presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT) en la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, miembro del Consejo del Gobernadores del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Canadá), miembro del Directorio del International Institute for Environment and Development, director del programa Agenda: PERÚ en FORO Nacional/Internacional, Jefe Planeamiento Estratégico del Banco Mundial, y Presidente del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en las Naciones Unidas. Asimismo, ha sido profesor visitante del Instituto de Empresas en Madrid, en la cátedra Silberberg de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania, y en la Universidad para la Paz en Costa Rica; y ha sido también investigador asociado al Instituto de Estudios de Desarrollo en la Universidad de Sussex. Redacción T21

Volver a la lista de noticias

Da alas a tus sueños