Breves21 La Teoría de las Interacciones Dinámicas se presenta en la Global Summit on Physics



El lema del congreso es Accentuating Novel Researches and Frontline Advances of Physics, y atrae a científicos e investigadores de más de 40 países que discutirán sobre los más recientes descubrimientos y sobre las estrategias que pueden ayudar al desarrollo de esta disciplina científica.



A través de abstracts y otros formatos, los participantes presentarán sus ideas y propuestas para debatir a lo largo del congreso, que abarca campos que van desde la astrofísica y la cosmología, hasta la la física molecular y atómica, la física cuántica y las tecnologías asociadas, la energía nuclear, la nanotecnología, la física de materiales, el electromagnetismo y la electrónica, entre otras muchas categorías que hoy están a la vanguardia de la investigación científica.



El científico español Gabriel Barceló presentará un abstract en la sección de Cosmología sobre la



La TID, resultado de 35 años de investigaciones, propone una cosmología basada en una nueva relación entre orbitación y rotación con aplicaciones en astronáutica, fusión nuclear o interpretación de fenómenos climatológico, que será objeto de debate entre los científicos participantes.



