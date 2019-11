La UNESCO reafirma la Carta de la Tierra como marco ético para el desarrollo sostenible

La 40ª Conferencia General de la UNESCO, celebrada entre el 12 y el 27 de noviembre de 2019, adoptó una resolución que reafirma la importancia de la Carta de la Tierra como marco ético para el desarrollo sostenible y alentó a los Estados Miembros a utilizar la Carta de la Tierra en los procesos de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), en particular en la implementación del nuevo marco de aplicación de la EDS para 2030 y en relación con la Declaración de principios éticos de la UNESCO en relación con el cambio climático del 2017.



El texto de esta resolución fue presentado por primera vez por el Gobierno de México a la 207ª Junta Ejecutiva de la UNESCO en octubre de 2019, con el apoyo de varios Estados miembros, entre ellos Jordania, Portugal y Grecia. La contribución de la Carta de la Tierra a la EDS y esta resolución fueron discutidas durante la Comisión de Educación de la 40ª Conferencia General de la UNESCO.



Cuatro pilares



Los cuatro pilares de la Carta: respeto y cuidado de la comunidad de la vida; integridad ecológica; justicia social y económica; y democracia, no violencia y paz, han guiado y respaldado el trabajo de EDS de la UNESCO.



Teniendo en cuenta la situación mundial actual y las crisis ambientales, los delegados sintieron que ahora era el momento de actuar, por lo tanto, la Carta de la Tierra proporciona los principios y valores necesarios para eso. Además, se destacó la importancia de implementar EDS junto con la Carta de la Tierra, en particular en lo que respecta a abordar los problemas de cambio climático y conservación UNESCO Headquartersde la biodiversidad.



La UNESCO continuará construyendo la EDS sobre estos principios, entre otros, en el marco de la Educación para el desarrollo sostenible: hacia la consecución de los ODS (EDS para 2030). Al mismo tiempo, la resolución alienta a los Estados miembros a tener en cuenta esos principios en sus esfuerzos de EDS.

Redacción T21