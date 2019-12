Breves21 La papelera de reciclaje no es un agujero negro: ya podemos recuperar todos los ficheros borrados



Lo grave ocurre cuando afrontamos una situación así: nuestros archivos han quedado dañados o sencillamente han desaparecido. Puede que los hayamos borrado por error, por defecto del disco duro o por un virus, pero el caso es que debemos recuperarlos y no sabemos cómo.



Una de las soluciones más eficaces para la recuperación de archivos se llama



El programa dispone de potentes herramientas de análisis para llegar a los rincones más oscuros de nuestro disco duro y nos proporciona tres módulos diferentes para la recuperación de datos.



No importa la naturaleza de los ficheros a recuperar, ya que este programa trabaja con hasta 550 tipos de archivos: documentos, gráficos, vídeos, audios, ficheros de correo electrónico y otros archivos, como los comprimidos (zip, rar, sit, entre otros).



Incluso, Recoverit permite la recuperación completa de todo un equipo accidentado o dañado por malware, los programas malignos que pretenden afectar al buen funcionamiento de un ordenador.



Papelera de reciclaje



La papelera de reciclaje es la forma más frecuente por la cual perdemos archivos, ya que vamos volcando en ella ficheros que no necesitamos y periódicamente vaciamos su contenido.



Luego descubrimos que alguno de esos ficheros los necesitamos de nuevo y que no los tenemos. En ese momento, Recoverit puede ser especialmente útil: permite recuperar todos aquellos ficheros que algún día pasaron por ella.



El programa se encarga en primer lugar de escanear todos los archivos borrados permanentemente de la papelera de reciclaje y en cuestión de minutos presenta un panorama de las rutas y tipos de archivos localizados.



En ese momento, dispondremos de una vista previa de todo el esquema y podremos seleccionar los ficheros que más nos interesan. Basta con que indiques los que desees recuperar para que inmediatamente los tengas a la vista. La tasa de recuperación de archivos de Recoverit es del 96%.



Nivel de usuario



Una de las grandes ventajas de Recoverit es que no se necesitan conocimientos técnicos para implementarlo y realice su trabajo.



El modo de uso es además bastante sencillo: después de haberlo descargado, el programa nos presenta un abanico de posibilidades para elegir la acción requerida: recuperar archivos borrados, de la papelera de reciclaje, de discos formateados, etc.



Una vez realizada nuestra selección, el programa se ejecuta rápidamente y, si tienes problemas para encontrar lo que buscas, puedes recurrir a la recuperación completa.



Recoverit comenzó su implantación en 2003 y tiene en la actualidad más de 5 millones de usuarios procedentes de más de 160 países. Además ofrece un servicio técnico gratuito y permanente, que te resuelve sobre la marcha cualquier duda que pueda surgir en el momento de su implementación.



