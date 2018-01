Breves21 Las aves marinas depositan tanto fósforo y nitrógeno como todos los ríos del mundo

Las aves marinas modifican las condiciones ambientales de las zonas concretas en las que establecen sus colonias de reproducción, transformando drásticamente la composición de los suelos, el agua y la vegetación.



La magnitud de este impacto la han estudiado investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), que evidencian que estas especies actúan como un importante canal de transferencia de fósforo y nitrógeno desde las aguas oceánicas a los continentes.



Para la investigación, el equipo trabajó en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, que funcionó como “un auténtico laboratorio natural” de donde salieron los primeros datos acerca de la relevancia de las aves marinas sobre el ciclo global del nitrógeno y el fósforo.



Según sus cálculos, anualmente son depositadas en las colonias de cría a través de los excrementos 510.000 toneladas de nitrógeno y 99.000 de fósforo, cantidades semejantes a las de los aportes fluviales realizados por el conjunto de todos los ríos del mundo “o incluso del nitrógeno y fósforo extraídos de las aguas marinas por la actividad pesquera”, apuntan.



Los investigadores han determinado también la distribución mundial del aporte global, para lo que fue necesario analizar más de 3.000 colonias, y han constatado que pese a que las aves marinas se distribuyen por igual en las zonas circunspolares, más del 80% de nitrógeno y fósforo se deposita en el hemisferio sur, debido al mayor tamaño de las especies en esa parte del planeta. Entre ellas, sobresalen los pingüinos (especialmente el de macaroni) en el hemisferio sur y el arao común en el norte.



Referencia



Seabird colonies as important global drivers in the nitrogen and phosphorus cycles. Nature Communication. DOI: (http://dx.doi.org/ ): 10.1038/s41467-017-02446-8

