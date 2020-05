Las empresas tienen que abandonar el enfoque antropocéntrico en sus estrategias de desarrollo y situarse en una posición de aprendizaje continuo mirando a la naturaleza, según una nueva investigación publicada en la revista Sostenibility.Aunque enfoques como la Responsabilidad Social Corporativa, la Sostenibilidad, la Economía Circular y la Economía Colaborativas agregan valor a las organizaciones, todos tienen una característica común: son antropocéntricos, según esta investigación.La alternativa sería la así llamada Biomimética Organizacional, que esta investigación propone como nuevo modelo de gestión empresarial: se centra en la naturaleza como modelo para que las organizaciones sintonicen en sus estrategias con la sabiduría presente en el orden natural.Los autores de esta investigación, que lidera la psicóloga industrial Edita Olaizola , directora de Ecosistema Interno en People plus! Profit, consideran que esa es la mejor manera de que las empresas se crezcan como un ecosistema y logren su florecimiento respetando el único subsistema que conforma el planeta: la biomimética organizacional.La investigación compara la visión antropocéntrica con la visión del mundo natural, al mismo tiempo que ofrece una guía de los pasos esenciales para que la Biomimética Organizacional sea el nuevo modelo de gestión corporativa.Asimismo, presenta las características principales de las organizaciones biomiméticas y muestra las diferencias fundamentales con los nuevos paradigmas empresariales antropocéntricos, con aplicaciones tanto a la empresa como a las instituciones políticas. Biomimetic Organisations: A Management Model that Learns from Nature . Edita Olaizola et al. Sustainability 2020, 12(6), 2329. DOI:https://doi.org/10.3390/su12062329