Masivo apoyo ciudadano a la huelga Mundial por el Clima

Más de 100 organizaciones ya han mostrado su apoyo a la convocatoria de Huelga Mundial por el Clima que tendrá lugar el 27 de septiembre en defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo.



Las organizaciones firmantes piden que se declare de manera inmediata la emergencia climática y se tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero.



Las instituciones, los Estados y las empresas deben escuchar a la ciudadanía y a las organizaciones que exigen un nuevo modelo socioecológico que no comprometa la supervivencia de la vida tal y como la conocemos, señalan los convocantes.



Destacan asimismo que los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES, que señalan que cerca de un millón de especies entre animales y plantas se encuentran al borde de la extinción como consecuencia de las actividades humanas, y del informe del IPCC sobre el incremento de la temperatura media global en 1,5 ºC, alertan del deterioro de un gran número de ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como del punto de no retorno frente al cambio climático.



Señalan los convocantes, asimismo, que la crisis climática es consecuencia directa del modelo de producción extractivista y de consumo globalizado actuales, que pone en riesgo nuestra propia supervivencia y la de un gran número de otras especies y ecosistemas, e impacta de manera injusta especialmente en las poblaciones más empobrecidas y vulnerables del mundo.

No responder con suficiente rapidez y contundencia a la emergencia climática y civilizatoria supondría la muerte y/o el malvivir de millones de personas, además de la extinción de muchas especies e, incluso, de ecosistemas completos, concluyen los convocantes.



Los convocantes son Extinction Rebellion, que promueve la resistencia civil masiva pacífica para frenar el calentamiento global; Fridays for Future, el movimiento de jóvenes ecologistas; 2020 Rebelión por el Clima, campaña europea que reclama la justicia climática; Alianza por el Clima, formada por más de 400 organizaciones que representan al movimiento ecologista, sindical, de cooperación al desarrollo, ciencia e investigación y consumidores; y la Alianza por la Emergencia Climática, que exige la declaración de Emergencia Climática al gobierno español así como al resto de Instituciones autonómicas y locales.

Redacción T21