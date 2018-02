Breves21 Movilización social en toda España contra las políticas migratorias

Más de 250 colectivos de más de 20 ciudades se manifiestan este domingo 25 de febrero en toda España bajo el lema: “



La marcha exige el respeto de los Derechos Humanos de las personas refugiadas y migrantes, el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales, y unas políticas migratorias humanas.



Por tercer año, la manifestación busca visibilizar la nefasta gestión de los campamentos de las personas refugiadas, donde familias enteras se ven obligadas a permanecer en condiciones insalubres y sin ninguna preparación para el frío.



Además, denuncia la falta de protocolos de protección de los colectivos más vulnerados (LGTBI, menores, mujeres, personas mayores y enfermas), así como la urgencia de crear vías seguras y legales, acabando con las mafias y con las muertes en el mar Mediterráneo (más de 3.000 personas en 2017 por cuarto año consecutivo, según datos de la OIM), y solicita el cierre de los CIEs y el fin de las devoluciones en caliente.



En el manifiesto, se exige también el fin de los acuerdos con terceros países para la externalización del control de las fronteras, práctica que tiene incontables costes humanos, provocando la esclavitud de personas en tránsito, la vulneración generalizada de derechos, así como la muerte de miles de personas durante el camino.



Además, se recuerda que el Estado español no ha cumplido con su compromiso con la Unión Europea de reasentamiento y reubicación (apenas el 16%) y continúa con la gestión inhumana de la frontera en Ceuta y Melilla, donde se realizan prácticas ilegales de devoluciones en caliente, se permiten las muertes por aplastamiento de las mujeres trabajadoras porteadoras, y los menores no acompañados quedan desprotegidos y criminalizados en las calles de Melilla.



