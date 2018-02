Breves21 Mujeres que Marcan, un movimiento para el empoderamiento femenino

El movimiento Mujeres que Marcan organiza el próximo 26 de mayo en Palma de Mallorca el



Mujeres anónimas y profesionales destacadas, como la guionista y directora de cine social Mabel Lozano, o la escritora Natalia Sanchidrián, entre otras, compartirán su testimonio durante el foro, que tendrá un día de duración y acogerá cinco mesas redondas.



“El movimiento busca inspirar a las mujeres a ser auténticas, a buscar su esencia, esa que se encuentra en lo más profundo de todas ellas y que aún no se han atrevido a conocer y destapar por miedos, creencias, prejuicios y condicionamientos sociales que las han tenido tapadas aún sin saberlo”, explica María Gómez, una de las promotoras de este movimiento y experta en marca personal. “Ahora toca inspirarlas, darles voz y lograr que ellas mismas se den permiso para brillar y convertirse en Mujeres que Marcan”, añade.



Contenidos propios



Para ello, Mujeres que Marcan quiere crear contenidos propios y difundir contenido de otros que sirvan, inspiren y canalicen la información que hay por muchos sitios de forma dispersa y que es lo que las mujeres necesitan para inspirarse, para darse de cuenta de lo que pueden hacer por sí mismas para que las cosas cambien y que les impulse a ir a la acción. Tendrán una página web propia y perfiles en todas las redes sociales para crear una comunidad y cumplir esta misión.



A María le acompaña en la iniciativa un grupo de mujeres residentes en Mallorca, profesionales de distintos ámbitos, que comparten su inquietud y que quieren empoderar la figura de la mujer en el mundo de habla hispana, como ya ocurre con otros movimientos que han surgido en el ámbito anglosajón.

“No se trata en ningún caso de un movimiento de confrontación con el hombre, todo lo contrario”, explica Gómez, “y para ello es necesaria la integración del género masculino en él como parte esencial del mismo”. Están convencidas de que muchos hombres también están atrapados en roles convencionales de los que también pueden liberarse. Buscan caminar juntas, pero no solas, y cuentan con los hombres para esta aventura.



El resto del equipo promotor lo componen, Pilar Domínguez, especialista en creación y gestión de marcas, Maria Rosa Martin Benito, fotógrafa, Coco March, asesora de Imagen con Valor y Maria José Aguiló, coach para relaciones afectivas en equilibrio.



Objetivos



El movimiento Mujeres que Marcan nace con varios objetivos:



• Acompañar a las mujeres para asumir su propia responsabilidad sobre su situación actual y tomar consciencia de su gran poder individual para lograr que su entorno cambie y convertirse en creadoras de su vida.



• Ser una plataforma independiente de difusión de proyectos femeninos hispanohablantes, individuales o colectivos, que contribuyen de forma sustancial y auténtica a la mejora de la situación de la mujer en el mundo contemporáneo y que hoy en día no tienen visibilidad suficiente.



• Convertirse en un movimiento único por la implicación del hombre en el camino. Buscan dar visibilidad también a hombres sensibles a esta situación y con ganas de colaborar e implicarse en este cambio.

