Preparando el verano con la avanzada tecnología de climatización GREE

Estamos a las puertas del verano y todos los pronósticos señalan que proseguirá una vez más la escalada de las temperaturas. Para hacer frente al calor, es preciso no sólo prepararnos y tomar medidas preventivas para protegernos del sol durante el día.



También es conveniente disponer de la mejor tecnología para hacer más llevadero el calor en los espacios cerrados.



La tecnología no sólo es necesaria para refrescar el aire. También para regular la temperatura a distancia y preparar los espacios antes de nuestra llegada y después de nuestra partida.







Hablamos de la serie U-Crown: dispone de un sistema Wi-Fi que permite controlar, mediante la app WiFi Smart, sus funciones principales a través de un Smartphone o tableta, de manera sencilla y cómoda.



Además, con un rendimiento en refrigeración (SEER) de hasta 7,50, U-Crown, reduce la factura eléctrica sin sacrificar el confort.



El compresor de dos etapas permite un amplio rango de temperatura exterior de trabajo, produciendo aire caliente en ambientes desde -30ºC a 24ºC y aire frío desde -18ºC a 54ºC.



La



Aunque GREE puede no ser tan conocida como Fujitsu, Mitsubishi o Panasonic, lo cierto es que ha ido ganando fuerza y cuota por ofrecer soluciones efectivas a precios muy competitivos, llegando incluso a superar en funcionalidades o rendimientos de los equipos a marcas como Samsung y LG.



Este sofisticado nivel de tecnología e innovación, junto a la amplia variedad de funciones disponibles, la convierten en la mejor opción para cualquier ambiente, ya sea doméstico, profesional o comercial.



