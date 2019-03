Breves21 Primer Instituto de Inteligencia Artificial centrada en el ser humano



La Universidad de Stanford está poniendo en marcha un nuevo instituto dedicado a estudiar, guiar y desarrollar tecnologías y aplicaciones de inteligencia artificial centradas en el ser humano.Se llama Instituto Stanford para la Inteligencia Artificial Centrada en el Humano (HAI) y tiene como misión promover la investigación, la educación, políticas y prácticas de inteligencia artificial (IA) para mejorar la condición humana.El instituto universitario está comprometido a asociarse con la industria, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales que comparten el objetivo de un futuro mejor para la humanidad a través de AI.Como parte de este compromiso, el instituto está trabajando estrechamente con empresas de todos los sectores, incluidos tecnología, servicios financieros, atención médica y manufactura, para crear una comunidad de defensores y socios al más alto nivel.HAI es dirigido conjuntamente por John Etchemendy, profesor de filosofía y ex rector de la Universidad de Stanford, y Fei-Fei Li, profesora de ciencias de la computación y ex directora del Laboratorio de IA de Stanford.HAI espera convertirse en un centro interdisciplinario y global para los estudiantes de inteligencia artificial, investigadores, desarrolladores, constructores y usuarios del mundo académico, el gobierno y la industria, así como los responsables políticos y los líderes de la sociedad civil que desean comprender el impacto y el potencial de AI, y contribuir a la construcción de un futuro mejor.El instituto ya ha brindado apoyo a aproximadamente 55 equipos de investigación interdisciplinarios, incluido un proyecto para ayudar al reasentamiento de refugiados; un sistema para mejorar la prestación de asistencia sanitaria en las unidades de cuidados intensivos del hospital; y un estudio del impacto de los vehículos autónomos en la gobernabilidad social y la infraestructura.HAI se centrará en resolver los problemas que se encuentran en el límite de las disciplinas, incluida la política económica e internacional, los problemas ambientales, la física y el espacio, y las ciencias de la vida, entre otras. Redacción T21

