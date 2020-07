Breves21 Récord mundial de generación de desechos electrónicos



El nuevo informe también predice que los desechos electrónicos globales (productos desechados con batería o enchufe eléctrico) alcanzarán 74 Mt para 2030, casi una duplicación del tonelaje de desechos electrónicos en solo 16 años.

Esto provoca que los desechos electrónicos sean el flujo de desechos domésticos de más rápido crecimiento en el mundo, impulsado principalmente por mayores tasas de consumo de equipos eléctricos y electrónicos, con ciclos de vida cortos y pocas opciones de reparación.



Solo el 17.4 por ciento de los desechos electrónicos de 2019 fueron recolectados y reciclados.

Eso significa que el oro, la plata, el cobre, el platino y otros materiales recuperables fueron en su mayoría arrojados o quemados, en lugar de ser recolectados para tratamiento y reutilizar.



El estimado de estos desechos es de 57 mil millones de dólares, una suma mayor que el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países.



Según el informe, Asia generó el mayor volumen de desechos electrónicos en 2019: unos 24,9 Mt, seguida de América (13,1 Mt), Europa (12 Mt), África (2,9 Mt) y Oceanía (0,7 Mt).



En perspectiva, los desechos electrónicos del año pasado pesaron sustancialmente más que todos los adultos en Europa, o hasta 350 cruceros del tamaño del Queen Mary 2, lo suficiente como para formar una línea de 125 km de largo.



Los desechos electrónicos son un peligro para la salud y el medio ambiente, ya que contienen aditivos tóxicos o sustancias peligrosas como el mercurio, que dañan el cerebro humano y / o el sistema de coordinación.



También contaminan



El informe señala que una buena gestión de los desechos electrónicos puede ayudar a mitigar el calentamiento global.



En 2019, se estima que se liberaron a la atmósfera 98 Mt de equivalentes de CO2 procedentes de los refrigeradores y acondicionadores de aire desechados, lo que representa aproximadamente el 0.3 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.



En términos per cápita, los desechos electrónicos del año pasado promediaron 7.3 kg por cada hombre, mujer y niño en la Tierra.



Europa ocupó el primer lugar mundial en términos de generación de residuos electrónicos per cápita, con 16,2 kg per cápita. Oceanía ocupó el segundo lugar (16,1 kg), seguida de América (13,3 kg), mientras que Asia y África fueron mucho más bajos (5,6 kg y 2,5 kg, respectivamente).



